Laszlo Kovacs revela el secreto del éxito en el amor: "Ella sabe las claves de mis redes"

Laszlo Kovacs se sinceró para las cámaras de 'América Espectáculos' y confesó los secretos para tener una matrimonio feliz y estable con Mili Asalde, la mujer que le robó el corazón hace ya algún tiempo y a quien llevó al altar.

El actor se mostró muy feliz con su vida sentimental y profesional tras volver a la pantalla chica como 'Pepe', personaje que se ha ganado el corazón de miles de peruanos.

El secreto del amor

Laszlo Kovacs ha dado de que hablar luego de que confesara como es su matrimonio con su esposa Mili Asalde con quien comparte su vida, alegrías, penas y triunfos.

El muy querido actor contó como toma su esposa sus escenas en la serie de 'Al Fondo Hay Sitio' pues en algún momento tuvo que besar a alguna chica del elenco.

"No veo las escenas de amor, me tapo los ojos", dijo Asalde entre risas pues a pesar de respetar la carrera de su pareja no le es cómodo verlo besando a otra mujer.

El actor afirmó que se encuentra en la mejor etapa de su vida y que la confianza y la comunicación han sido clave para permanecer muy unidos.

"Ella conoce todas las claves de mis redes sociales no hay secretos", dijo el actor con una risa nerviosa dejando en claro que no exista nada que su esposa no haya visto o tenga conocimiento.

Por otro lado, Mili reveló que Laszlo es una persona que acabo su trabajo corre a casa para compartir el resto de su día con ella, por lo que está agradecida de que su esposo priorice estar presente para ella.

"Laszlo es super hogareño el trabaja y va para la casa en eso no sufro estamos viviendo el idilio", dijo Mili.

El actor finalizó diciendo que tiene una relación sólida y fuerte por lo que día a día se esfuerzan por mantener la llama del amor siempre prendida.

"Es lindo no tener secretos de ningún tipo cualquier agarra el celular y no hay misterios", concluyó.

Laszlo Kovacs revela por qué él y su esposa han decidido no tener hijos

Laszlo Kovacs, el querido actor conocido por su papel de 'Tito' en la famosa serie "Al fondo hay sitio", ha abierto su corazón sobre un tema muy personal: la paternidad. A casi dos años de haberse casado con Mili Asalde, el actor ha decidido hablar sobre por qué han decidido no tener hijos.

Laszlo y Mili han decidido que no tendrán hijos. "Yo tengo 45 años, mi esposa tiene 42, o sea, yo creo que ese tren ya partió hace tiempo. Nosotros conversamos y decimos: ya no tenemos la energía para eso", explicó Laszlo durante una entrevista con América Televisión. Esta decisión muestra una reflexión profunda sobre lo que desean para su futuro y cómo quieren vivir su vida juntos.





Además, el actor subrayó lo demandante que puede ser ser padres, una responsabilidad que siente que no es para ellos en este momento de sus vidas. "Sabemos lo demandantes que es ser padres y nada, la vida no nos dio esa historia, digamos por algo será. Nosotros igual estamos felices juntos, queremos envejecer juntos, como pareja", añadió.

Esta revelación ha sorprendido a muchos, pero también ha mostrado el lado humano y realista de Laszlo, quien siempre se ha caracterizado por su sinceridad. Aunque ama profundamente a su esposa, siente que la paternidad no es algo que deban forzar solo porque la sociedad a veces lo espera de las parejas casadas.