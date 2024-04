Tula Rodríguez y la vez que pagó deuda con América TV en monedas de 10 céntimos: ¿Cómo así?

Tula Rodríguez, conocida por su picardía y carisma en la televisión, se las ingenió para saldar una deuda con América TV de la manera más inusual y llamativa. La recordada presentadora y exvedette, no contenta con una salida convencional, decidió hacerlo ¡con bolsas llenas de monedas de 10 céntimos!

El día que Tula Rodríguez se burló de América TV pagando demanda en monedas de 10 céntimos

Tula Rodríguez se las ingenió para llamar la atención no solo con su talento en la pantalla, sino con una acción bastante inusual a la hora de pagar una deuda a América Televisión.

Corría el año 2007, cuando Tula decidió cambiar de aires y moverse a Latina, dejando atrás su contrato con América TV. Como podrán imaginar, esto no le cayó nada bien al canal, que no tardó en llevarla a los tribunales exigiendo una indemnización de S/25.000. La sentencia no favoreció a Tula, quien se vio obligada a pagar esta suma considerable.

Pero aquí viene lo jugoso del asunto, según el periodista Gonzalo Núñez, Tula no llevó el dinero en un cheque o transferencia. Ella entró al canal con varias bolsas repletas de moneditas de 10 céntimos. "Claro, que pagó con monedas. Llevó una bolsa de monedas grande del banco, sacó del banco, del Banco Central o no sé de dónde, y fue al canal. ¡Fua! Dejó su bolsa para pagar su indemnización porque se había ido de manera unilateral", comentó Gonzalo en su programa de YouTube.

Imagínense la escena: Tula llegando al canal, cargando bolsas que sumaban un total de 250,000 monedas, dando trabajo extra a los contadores ese día. Sin duda, una manera muy Tula de cerrar ese capítulo, con un toque de humor y desafío.

Una anécdota para recordar y contar

Este episodio es recordado con gracia y asombro, no solo por la peculiar forma de pagar, sino también por marcar el fin de su carrera como vedette. Tras este incidente, Tula colgó las tangas y continuó su camino en el mundo del entretenimiento, pero esta vez detrás de las cámaras y como parte de otros proyectos en América TV.

Hoy en día, Tula sigue siendo una figura querida en la televisión peruana, y aunque aquel incidente con las monedas parece cosa del pasado, siempre es un buen cuento para recordar cómo las estrellas de la farándula pueden sorprendernos, hasta en la manera de saldar cuentas.

Tula Rodríguez con bolsa de monedas de 10 céntimos.

Así que ya lo saben, en el mundo del espectáculo, hasta pagar una deuda puede convertirse en un acto digno de ser contado y recordado por todos. Tula, siempre fiel a su estilo, nos dejó una anécdota que aún resuena en los pasillos de América TV y entre los fans de la farándula peruana. ¡Qué manera de hacer historia!