"Le dijo que iba a suscribirse a su onlyfans", expareja de Guty, revela que afanaba a su hermana tras terminar la relación

Guty Carrera se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que su ex pareja Brenda Zambrano contara la verdad de lo que vivió en su relación a través de un programa de YouTube en donde la modelo ha revelado que prácticamente vivió un infierno con él.

La modelo mexicana rompió en llanto al recordar diversos momentos en los que se ve bastante afectada debido a peleas con carrera e incluso reveló que el modelo intentó afanar a su hermana luego de haber terminado la relación.

Lo cuenta todo

Brenda Zambrano ha decidido romper su silencio sobre los terribles episodios que vivió con Guty Carrera cuando estaban juntos.

Nadie se imaginaba que el modelo había ejercido violencia psicológica en Brenda quien contó detalles de las veces que Guty la humillaba.

Sin embargo, dentro de todo los detalles que contó lo que dejó a propios y extraños asombrados fue cuando reveló que el ex de Melissa Loza intentó cortejar a su hermana, esto le generó repudio hacia su ex pareja.

"A mi propia hermana le dijo, me voy a suscribir a tu only ya que estoy soltero, y le ponía fueguitos y diablitos a mi propia hermana", reveló Zambrano.

Estas declaraciones han causado revuelo en todo el espectáculo debido a que anteriormente Guty Carrera también había sido señalado de agresor psicológico por su expareja Alejandra Baigorria.

Finalmente, Brenda Zambrano reveló que el modelo se quejaba de su cuerpo y que incluso la amenazó si aceptaba entrar a un reality mexicano.

Hasta el momento, el modelo no se ha pronunciado sobre las fuertes declaraciones de su expareja que lo dejan mal parado no solamente a nivel nacional sino en los países que se ha hecho conocido.

Se pintaba como el hombre perfecto

La actriz mexicana participó en el podcast UnTalFredo y reveló detalles de lo que fue su relación con Guty Carrera. Además, dejó entrever que el Potro mantenía "chats candentes" con personas cercanas a la actriz.

"Recuerdo que él tenía dos teléfonos, estaba haciendo su mudanza y dejó uno de sus teléfonos en la casa y no sé, algo me decía que busque. Él se pintaba como el hombre perfecto, aparte que traía este tema de Perú, se pintaba de que no tiene la culpa. Entonces, me identifiqué mucho con su historia, era el hombre perfecto para mí, abro el celular y empiezo a ver los chats y con Milady se mandaba mensajes candentes. No quiero juzgar, pero decía 'no puede ser', un día antes de irse a vivir conmigo", señaló Brenda.

De igual forma, la actriz mexicana no solo habló de Guty Carrera, sino también de su madre Edith Tapia y reveló que ella le mandaba indirectas en redes sociales respecto a los problemas que tenía con el Potro.

"Su mamá es otra que se la pasaba tirándome indirectas. No sé si él le contaba los problemas que teníamos, él me dio dinero para una cirugía, pero lo que no saben fue que ese dinero era prestado. Él me pedía los 200 pesos, nunca me dijo "ten". Me dio el dinero, yo dije que mi pareja me apoyó, y la mamá comenzó a poner indirectas de 'no inviertas tu dinero en no sé quién...', o ponía indirectas y burlas de las mujeres operadas. A mí me caía el saco porque yo sí estoy operada de pies a cabeza. No sabía si tomármelo personal, hasta que un día exploté", puntualizó.