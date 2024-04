¿Levanta bandera blanca? Leslie Shaw empezó a seguir a Handa en redes sociales

Leslie Shaw sorprendió a propios y extraños al seguir en redes sociales a quien fue su archi enemiga la conocida cantante "Handa", ambas se dijeron de todo hace ya algunos meses atrás.

Cómo se recuerda La rubia cantante fue blanco de críticas tras afirmar que no cantaría con artistas nacionales ya que no están a su nivel.

¿Fuman la pipa de la paz?

Según el programa de 'Amor y Fuego' Leslie Shaw empezó a seguir a Handa en su cuenta oficial de Instagram a pesar de haber estado enfrentadas un buen tiempo.

El conductor del sintonizado programa reveló que no es la primera vez que Leslie trata de acercarse a Handa al parecer para dejar las diferencias atrás ya que anteriormente la rubia cantante le dio like a sus publicaciones.

Asimismo, 'Peluchín' afirmó que Leslie Shaw empiece a seguir a Handa es porque constantemente la busca en redes o porque habla de ella, es así que el algoritmo de sus redes hace que aparentemente le salga contenido de su rival.

Y eso no es todo, se especula que la rubia cantante le habría escrito a Handa no se sabe si para limar asperezas o para alguna colaboración lo que dejaría a los seguidores de ambas artistas con la boca abierta.

Cabe resaltar que actualmente Leslie se encuentra tranquila sin hablar de nadie enfocada en su carrera musical, al parecer la rubia se cansó de pelear con las figuras del espectáculo que ponen en tela de juicio su trayectoria.

Mario Hart y Leslie Shaw se cruzan en avant premier de 'Chabuca': "Seguro tiene miedo"

Durante el avant premier de 'Chabuca' realizado el día de ayer 8 de abril, evento que reunió a diversos personajes del espectáculo entre ellos Mario Hart, Korina Rivadeneira y Leslie Shaw.

La presencia de la parejita al parecer incomodó a la cantante, pese a ello las cámaras captaron a Korina con un semblante relajado e incluso bailando muy cerca del escenario donde se encontraba la cantante.

Por su lado, Mario Hart se hacia el loco tratando pasar desapercibido ante la presencia de su expareja quien se encontraba bailando junto a la 'Chola Chabuca'.

Leslie Shaw en el avant premier de 'Chabuca'

Un diario local habló en exclusiva durante el evento con la cantante para cuestionarle sobre la presencia de Mario Hart, lejos de incomodarse por la pregunta, Leslie lo tomó con humor fiel a su estilo.

"No no lo he visto. Se me va correr, siempre se me ha corrido. Ahora no lo he visto, pero ahorita lo miro con mi mirada amenazadora. Seguramente me tiene miedo, como la mayoría de mis ex", dijo la rubia entre risas.

Mario Hart tampoco se quedó callado ante la presencia de su expareja y lo pasó por años fríos restándole importancia a este suceso priorizando su tranquilidad y la de su familia.