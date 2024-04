¡Lo niega todo! Milett Figueroa rompe su silencio sobre su relación con Marcelo Tinelli: "Él me ama"

La popular modelo Milett Figueroa ha dado de qué hablar tras su aparición en el programa "Mande quien Mande", donde se sinceró sobre su relación con el reconocido conductor argentino Marcelo Tinelli. ¿Qué fue lo que reveló? Aquí te lo contamos.

Milett Figueroa sigue con Tinelli

La modelo peruana, Milett Figueroa, ha dado mucho de qué hablar tras su aparición en el programa "Mande quien Mande". En medio de rumores y especulaciones, Milett decidió sincerarse sobre su relación con el conocido conductor argentino, Marcelo Tinelli. ¿Qué dijo realmente sobre su romance con Tinelli?

"Estamos muy bien, la verdad yo no me puedo hacer cargo de las cosas que se puedan decir, nosotros estamos bien", reveló.

Milett Figueroa confirma en #MQM que su relación con Marcelo Tinelli sigue en pie y que no hay separación pero Pia Copello le hace hincapié sobre el porqué el conductor no sale al frente a defenderla de los comentarios de la prensa argentina. #LAM pic.twitter.com/bw9B3MNXC8 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 12, 2024

Según las palabras de Milett, la distancia no ha sido un problema para mantener su relación con Tinelli. "No necesitamos estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación", explicó la modelo. Además, destacó el apoyo mutuo que se brindan en sus respectivas carreras profesionales.

"Creo que cada uno respeta el espacio del otro y sabe que tenemos compromisos, yo antes de estar con él siempre he trabajado y no puedo dejar de hacer eso es algo que a mí me motiva. Celebramos nuestros logros", detalló Milett. ¿Será este el secreto de su sólida relación?

Pero lo que más llamó la atención fue su respuesta ante la falta de defensa por parte de Tinelli frente a los ataques de la prensa. "Él ya aclaró en una nota completa, donde dijo que 'no entiende por qué están sacando cosas del pasado y que él me ama'. Me da mi lugar; si no, no estaría con él", aseguró Figueroa. ¿Cómo reaccionarán los seguidores ante esta declaración?

Milett su relación con las hijas de Tinelli y su reacción a la prensa argentina

Por otro lado, la modelo también se refirió a su relación con las hijas de Tinelli, desmintiendo cualquier tipo de conflicto. "Me llevo super bien con ellas. Con Cande nos hemos reído de todo lo que ha salido", afirmó Figueroa. ¿Será este el fin de los rumores sobre problemas familiares?

Pía Copello: "Te han dicho la trepadora, que las hijas... ¿te llevas bien con ellas?"

Milett Figueroa: "Me llevo súper bien con ellas. Con Cande nos hemos reído de todo lo que ha salido"#MQM #LAM pic.twitter.com/115aj9UW0j — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 12, 2024

En cuanto a los comentarios negativos sobre su relación con Tinelli en la prensa argentina, Figueroa hizo un llamado a investigar antes de especular. "Yo no tengo que darle explicaciones a nadie sobre mi vida", sentenció.

"Y quiero agradecer a todas las personas que me mandan mensajes lindos, porque siguen mi trabajo por años y saben que ayudo a todo el mundo cuando puedo", dijo Milett dando las gracias a sus fans.

En ese mismo sentido, confesó que está acostumbrada a que especulen: "Somos una pareja que ha compartido la relación, hemos compartido momentos de mucha felicidad, y ahora que estamos trabajando cada uno en un país distinto, y que ahora nos vamos a reencontrar, no tiene nada de malo que generen especulaciones", mencionó. ¿Cómo reaccionarán los medios ante las declaraciones de la modelo peruana?

Milett Figueroa le responde a los comentaristas de espectáculos de Argentina que le han tirado en las últimas semanas: "Investíguenme si quieren" #MQM #LAM pic.twitter.com/zR4p8EYdhl — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 12, 2024

Con estas declaraciones, Milett Figueroa deja claro que su relación con Marcelo Tinelli sigue en pie, desmintiendo así los rumores de separación que circulaban. ¿Qué depara el futuro para esta pareja en medio de tanta controversia? Estaremos al tanto de cualquier actualización al respecto.