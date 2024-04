Magaly 'chanca' a Ethel por no respaldar a su reportera tras filtrarse audios de Yiddá: "Cobarde, traidora"

Magaly Medina en su último programa de espectáculos cuestionó la actitud de Ethel Pozo quién se mostró de lado de Yiddá Eslava quién insultó a su reportera de su programa por haber difundido en su consentimiento un audio donde hablaba sobre su situación con Julián Zucchi.

La periodista destacó que lo correcto era defender a su trabajadora quien se vio vulnerable ante los fuertes insultos de Yiddá quien no tuvo delicadeza para expresar su enojo.

Le da con palo

Magaly Medina le dijo de todo a Ethel Pozo que en el día de ayer se refirió a los insultos que le propinó Yiddá Eslava a su reportera quién fue la que difundió los audios en una conversación en la que la actriz revelaba qué Julián le había advertido qué le iba a quitar todos sus bienes materiales.

Es por ello que la hija de Gisela Valcárcel lejos de respaldar a su reportera quién fue verbalmente atacada por la productora se mostró a favor de Yiddá aseverando que ella pensaba que la comunicadora era su amiga y que es por ello qué le contó detalles de su vida privada.

Este comportamiento de la conductora de 'América hoy' indignó a Magaly Medina recalcando que en todo momento debió haber sacado cara por su trabajadora no por Yiddá.

"Que traidora, que falta de ética de Ethel. Ethel siempre se lava las manos, que mujer para más cobarde porque hay que ser cobarde para dejar a tu reportera y a todo tu equipo sin piso", señaló la 'Urraca'.

La periodista reveló que Ethel dejó sin piso a la reportera solo para quedar bien con Yiddá Eslava tildándola de 'sobonería barata'.

"Y la dejó sin piso a la reportera. Claro, para eso ella no es periodista, ya no es comunicadora y después se la pasa machacando a todo el que quiera que la escuche: 'yo soy comunicadora, porque yo terminé mi carrera", agregó.

La 'Urraca' reveló que antes de emitirse un programa se conversa con todo el equipo sobre los temas que se tocarán y si Ethel no estaba de acuerdo con los audios que se iban difundir sin el permiso de Yiddá porque no hizo nada para no lanzar al aire la polémica conversación.

"Entonces si tanto le incomodó eso que iba a salir, porque ese audio estaba editado y subtitulado y se trabaja con anticipación, ¿por qué no lo paraste? Si eso iba contra tu ética, si eres la jefa, eres la que paga. A mi si algo me parece que no debía salir por A o Z razones, lo paro en one", sostuvo.

Finalmente, Magaly enfatizó que siempre se debe sacar la cara por su equipo de trabajo y no asumir un papel de víctima dejando mala parada a su reportera quien en todo momento hizo su trabajo.

"Ahora sobre leche derramada agarra y se lava las manos y se la pasa de taquito a la reportera. Porque la pita se rompe por el más débil. Y usted tiene que saber que tiene que respaldar a su equipo a menos que haya entrado en el plano de la ilegalidad. Tienen que poner el pecho", concluyó.

Yiddá expone chat con reportera que filtro audio: "Si me traicionas te mando a la misma mi**da"

Yiddá Eslava no se quedó de brazos cruzados luego de afirmar que en el programa de "América Hoy" se filtró un audio que era parte de una conversación privada con una amiga reportera que tenía del sintonizado programa.

La actriz indignada confesó que ese audio fue difundido sin su consentimiento ya que se trataba de una conversación que no pensó que se usaría para exponerlo en el programa.

La productora arremetió en sus redes y trato de justificar su reacción ya que según Janet Barboza, Yiddá llamó a la reportera para insultarla con palabras de grueso calibre.

Yiddá muestra conversación con reportera

La actriz reveló que a causa de la difusión de este audio perdió un contrato que ya tenía pactado, esto la perjudica gravemente ya que solo trabaja para sus hijos.

"Yo, como ustedes, necesito trabajar, colegio, comida, luz, agua, terapias, no se pagan solas y comprenderán que esta situación hizo que muchos de mis trabajos se vayan", dijo inicialmente.

Asimismo, afirmó que su 'amiga' reportera sabía la situación actual que viene afrontando y por la que decidió no brindar más entrevistas a los medios de comunicación.

"Esta persona 'amiga' sabía ya que yo le conté que estaba preocupada que ya no quería declarar más, que esto quede ahí, y en todo momento le dije no saques esto, 'no lo publiques por favor'... confiando ya que anteriormente no lo había hecho", agregó.

Fue entonces cuando Yiddá reveló que furiosa llamó a la reportera para increparle lo que había hecho comprometiéndola a nivel nacional sobre un tema que ya no quería tocar más públicamente.