Kiara Lozano sorprende a sus seguidores con esta confesión ¿Está lista para casarse?

Corazón Serrano se ha posicionado como una de las agrupaciones con mayor éxito en el país. Entre sus filas, está la querida cantante Kiara Lozano, quien conversa continuamente con sus seguidores y en su última transmisión, comento su opinión acerca de casarse pronto.

¿Kiara Lozano quiere casarse ya?

La agrupación liderada por los hermanos Guerrero Neira, han logrado conquistar al público con su música y su talentosa delantera musical. Entre sus cantantes están Yrma Guerrero, Ana Lucía Urbina, Lesly Águila, Susana Alvarado, Kiara Lozano, Briela Cirilo y Milagros Díaz.

Cada una de sus integrantes han conquistado al público y una de ellas es Kiara Lozano. La joven cantante de 22 años cuenta con miles de seguidores que siguen cada paso de su vida. En su cuenta de TikTok, hizo una transmisión en sus redes sociales, donde recomendaba a sus fans dónde comer al llegar a Tarapoto.

Luego, la joven fue consultada por el tema del matrimonio y formar su familia Kiara fue muy clara y dijo: "Tengo 22 años, para mí no es una prioridad tener hijos, no es una prioridad casarme porque no estoy todavía en la edad para hacerlo, no me siento preparado para eso, para tener hijos. Me siento muy joven todavía para ese paso importante de la vida que tenemos los seres humanos".

Kiara Lozano aclaró a sus fans que es su forma de pensar y su decisión, ya que tiene planes en su futuro: "Lo único que deseo es seguir trabajando para seguir teniendo dinero y tener mis propios proyectos. Mis proyecciones hacer cosas que yo también anhelo y eso es lo primordial ahorita, tener familia, no".

¡Los éxitos de Corazón Serrano!

El grupo de Corazón Serrano anunció hace un par de meses que vienen creando muchas producciones musicales con temas inéditos. Hace algunas semanas, el videoclip de 'Mix De Amor y De Miel' se estrenó en el canal de YouTube. Fue tanta la acogida de esta nueva producción musical de la agrupación de cumbia que el público lo viene reproduciendo muchas veces que ya han superado los dos millones de vistas.

El pasado viernes 22 de marzo lanzaron otra producción musical que al público le ha fascinado. En esta ocasión, Corazón Serrano compartió el videoclip de "No Sufriré Por Nadie" interpretado por Susana Alvarado junto al Grupo Beren y ya ha superado el millón de reproducciones. Muy pronto, se estarán lanzando más producciones en las voces de sus diferentes cantantes, entre ellas de Kiara Lozano.