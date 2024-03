Magaly Medina se confiesa sobre video viral en TikTok: "Siempre he estado bastante chiflada"

La inigualable Magaly Medina, la 'Urraca' de la televisión, ha vuelto a encender las redes con su particular estilo. La periodista, conocida por no morderse la lengua, se metió de lleno en TikTok y revivió uno de sus momentos más divertidos en la pantalla chica.

Magaly Medina comparte su video cantando

La famosa periodista y 'Urraca' de la televisión peruana, Magaly Medina, ha vuelto a dar de qué hablar en las redes sociales. La conductora de ATV se mostró más activa que nunca y compartió un video de TikTok de un momento en la televisión.

Un video suyo bailando y cantando se volvió viral, pero Magaly no solo lo compartió, también soltó una confesión que dio que hablar.

La 'Urraca' decidió compartir en sus redes el divertido clip de cuando apareció en su set moviendo las caderas al ritmo de "A llorar a otra parte".

Pero lo sorprendente fue su reacción ante la fama de este video: "Siempre he estado bastante chiflada y así me amo". Una declaración que muestra la autenticidad de Magaly y su amor propio sin tapujos.

Historia de Magaly. (Foto: Instagram)

En otra historia, Magaly Medina compartió una frase del excéntrico Salvador Dalí: "Que hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal porque eso significa que las cosas me van muy bien. De los mediocres no habla nadie, y cuando lo hacen, solo dicen maravillas". Una afirmación que refleja la filosofía de vida de la 'Urraca'.

Magaly decepcionada de Pamela López

Pero eso no es todo, la periodista no se quedó atrás y lanzó comentarios sobre el reciente viaje de Pamela López a Europa. En su programa, Magaly confesó haber ayudado mucho a Pamela en el pasado, incluso en temas personales como su divorcio. Sin embargo, expresó su sorpresa por la decisión de viajar cerca de Christian Cueva, su expareja.

"A Pamela le hablé desde el corazón, asesorándola, incluso consiguiéndole el contacto de la doctora Zumaeta para sus trámites de divorcio. Pero ahora nos sorprendimos de que dejó de llorar y se ha tomado un vuelo a París para luego aparecer en Ginebra", reveló Magaly en su programa nocturno.

Magaly Medina sigue siendo la reina indiscutible de la farándula peruana. Con su sinceridad y sin filtros, no deja de sorprender y generar titulares. ¿Qué será lo próximo de la 'Urraca' en las redes y la televisión? Estaremos pendientes de cualquier actualización al respecto.