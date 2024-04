Mamá de Milett Figueroa revela LA VERDAD del romance de su hija con Tinelli: ¿Adiós definitivo?

¡Miente, miente que algo queda! Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están, desde hace varios días, en boca de toda la prensa argentina y peruana. Los rumores sobre el término de su relación cada vez se hacen más constantes y se incrementaron aún más cuando Yanina Latorre reveló que, de muy buena fuente, sabía que todo se habría terminado. Sin embargo, después de mucho tiempo "desaparecida", Martha Valcárcel, mamá de la modelo peruana, rompió su silencio y reveló LA VERDAD sobre el romance de su hija y el argentino. ¿Qué dijo?

Martha Valcárcel habla sobre romance de Milett y Marcelo Tinelli

Una de las principales escuderas y defensoras de Milett Figueroa a lo largo de su carrera artística ha sido y es su madre, Martha Valcárcel. En innumerables ocasiones, "doña Martha" ha "sacado las garras" por su hija y, como no podía ser de otra manera, se pronunció sobre los rumores que indican que la modelo peruana y Marcelo Tinelli habrían puesto punto final a su relación.

En una breve comunicación con "Amor y Fuego", Martha Valcárcel reapareció después de mucho tiempo y lo primero que hizo fue señalar que no estaba escondida de la prensa. Acto seguido, la madre de Milett desmintió tajantemente los rumores del distanciamiento entre su hija y Marcelo Tinelli en incluso, halagó a las hijas del presentador argentino.

"No estoy escondida como dicen y menos mi hijita. Todo es falso , incluso Mica dijo que la tenían hinchada y que no sabía nada. ¿Entonces de qué estamos hablando? Son unas lindas personas, muy educadas, no se meten con nadie", señaló Martha Valcárcel.

Cabe destacar que, desde la llegada de Milett Figueroa a Argentina, Martha Valcárcel era una de las más emocionadas con el romance de su hija con Marcelo Tinelli. En varias ocasiones resaltó a su yerno sobre otras exparejas de la peruana y eso lo demostró en diversas entrevistas. ¿Estará diciendo la verdad de todo?

¿Qué dijo la peruana?

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli han sido el centro de atención público debido a las especulaciones sobre una posible separación que han circulado durante varias semanas. Estas especulaciones aumentaron cuando el argentino viajó a España para celebrar su cumpleaños con su familia, dejando a su novia en Perú.

Ahora, la modelo fue vista en una playa del sur y dio una breve respuesta sobre el polémico tema a un reportero de Willax. "Estamos muy bien" , fue la escueta respuesta de Milett tras ser consultada por la presunta ruptura con el presentador argentino.

Figueroa optó por no pronunciar ninguna palabra adicional, a pesar de las preguntas del periodista. La modelo y actriz decidió no profundizar en detalles sobre su situación con Marcelo Tinelli. Cabe recordar que la ex "Esto es Guerra" había anunciado su regreso a Argentina el 1 de abril para celebrar el cumpleaños de Marcelo Tinelli.