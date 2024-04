María Pía Copello confiesa momento complicado con su esposo: ¿Estuvo al borde del divorcio?

La popular conductora de televisión, María Pía Copello, dejó a todos boquiabiertos al abrir su corazón y compartir un momento complicado que vivió con su esposo, Samuel Dyer. ¿Estuvo en crisis su relación? La respuesta sorprende a muchos.

¿María Pía Copello estuvo en crisis con su esposo Samuel Dyer?

María Pía Copello, reconocida presentadora de televisión y figura influyente en las redes sociales, ha dejado a todos con la boca abierta al revelar un momento complicado que vivió con su esposo, Samuel Dyer. ¿Estuvo su matrimonio al borde del divorcio?

Durante la última edición de "Mande quien Mande", María Pía sorprendió al hablar sobre su vida personal, algo que suele mantener en privado. Esta vez, decidió compartir una experiencia personal relacionada con su relación matrimonial.

La anécdota ocurrió durante una discusión con su esposo, Samuel Dyer. María Pía confesó que, en un momento de molestia, decidió dormir en el sofá. "Debo de confesar que una vez me he ido al sofá bien molesta. Me fui al sofá, fueron me buscaron y me llevaron. Me fui al sofá porque no quería estar ahí, pero me buscaron y me llevaron", reveló la conductora.

Este comentario inesperado generó asombro entre los invitados del programa, quienes pensaban que este tipo de situaciones eran más comunes entre los hombres durante una pelea con sus parejas. Sin embargo, María Pía dejó claro que las diferencias con su esposo son parte de una relación normal.

La revelación de María Pía Copello sobre su matrimonio ha causado revuelo entre sus seguidores, quienes están acostumbrados a verla como una figura pública que guarda celosamente su vida privada. Sin embargo, esta vez decidió compartir un momento íntimo, mostrando que las discusiones y los desacuerdos son parte de cualquier relación.

María Pía apoya emprendimiento de su hija

Por otro lado, María Pía también ha demostrado su apoyo incondicional a su familia en otros aspectos de su vida. Recientemente, compartió con orgullo el emprendimiento de su hija Catalina, llamado "Catitejas", que se encarga de producir y vender chocotejas.

Ante las críticas recibidas por este negocio, María Pía salió en defensa de su hija, destacando la importancia de apoyar a todos los emprendedores del país.

En resumen, la confesión de María Pía Copello sobre su matrimonio ha generado sorpresa y reflexión entre sus seguidores, quienes ahora ven a la conductora de una manera más humana y cercana. Su valentía al compartir este momento íntimo demuestra que, detrás de su imagen pública, hay una persona real con sus propias experiencias y desafíos.