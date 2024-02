"Terminar reaviva la llama": Melissa Paredes reveló el motivo de la ruptura con Anthony Aranda

Melissa Paredes reapareció en las pantallas con Anthony Aranda en el programa de 'Mande Quien Mande'. Ambos dieron detalles de cómo se reconciliaron luego de que la actriz comunicara el fin de su relación a través de las redes sociales, la cual tomó por sorpresa a todos sus seguidores. En ese sentido, la modelo dejó en claro a veces es mejor terminar una relación para que el amor vuelva a resurgir; sin embargo, dejó entrever que el bailarín fue el responsable de este quiebre. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Paredes habló sobre su reconciliación

La popular actriz estuvo en el set de "Mande Quien Mande" y habló sobre su reconciliación con Anthony Aranda. Además, reveló detalles de lo que la llevó a tomar la decisión de finalizar la relación con el bailarín hace poco. De esta forma, sostuvo que en ocasiones es necesario finalizar una relación para "reavivar la llama del amor". Recordemos que la pareja sorprendió a muchos luego de que anunciara el fin de su noviazgo a pesar de estar comprometidos. Hoy en día, luego de retomar su relación, se lucen más enamorados que nunca.

"Ahora, en febrero, puedo decir que lo amo infinito y más. Te cuento algo, que a veces terminar, reaviva la llama, yo creo que sí. Con discusiones no aprenden, te lo quitas, nosotras (mujeres) hablamos por algo. Ahora soy radical. Tampoco nada grave", dijo.

"Fue demasiado arrebatado, pero hasta aprovecharon para vender su programa con nosotros, eso me pareció demasiado abrupto. Se especula con alguna prueba. El qué pasó queda para nosotros porque son temas de pareja, no tenemos por qué dar las explicaciones del caso, pero nos dimos cuenta ambos que podemos superar esas pequeñas cosas en una relación que lleva a desacuerdos. No es nada grave, dijimos que si hay amor, todo se puede (...) No hubo infidelidad (...) A veces compartimos mucho tiempo juntos, puede ser que haya jugado en contra", acotó.

¿Tendrán hijos juntos?

Por otro lado, Anthony Aranda señaló que, al igual que Melissa Paredes, han reflexionado sobre el error que cometieron por inmaduros. En ese sentido, decidieron retomar su relación y por el momento no desean tener hijos. Ambos no dudan en expresar el amor que se tienen mutuamente a través de sus redes sociales.

"De hecho, lo hemos conversado y cuando vamos a tenerlo, queremos tener el tiempo para dedicárselo. A los 38 años es una buena edad", recalcó.