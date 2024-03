Mariella Zanetti acepta que polémica fue broma a Jean Paul, pero resalta: "Perdiste el control"

La exvedette Mariella Zanetti ha sacudido las redes al revelar un enfrentamiento con el cantante Jean Paul Santa María. El cumbiambero respondió que fue una broma. Mariella aceptó que sí lo fue, pero aclaró más detalles que la hicieron sentirse mal tratada.

Mariella reconoce broma de Jean Paul pero aclara mal trato

La farándula está revuelta después de que Mariella Zanetti y Jean Paul Santa María protagonizaran un tenso intercambio telefónico. ¿Qué fue lo que realmente sucedió entre ellos? Tras las declaraciones de Mariella en "América Hoy" y el estado de Jean Paul, la exvedette salió a pronunciarse por TikTok.

Mariella Zanetti, conocida exvedette, dejó boquiabiertos a todos al revelar que Jean Paul Santa María la había insultado durante una llamada. Sin embargo, el cantante se defendió, asegurando que fue por una broma que ella misma le había gastado.

La versión de Mariella sobre la llamada apunta a que Romina Gachoy, amiga en común, no le advirtió sobre las reacciones de Jean Paul ante las bromas. Explicó: " En ningún momento Romina me dijo: 'Jean Paul es loco, te va a mandar al diablo, mejor no le hagas la broma'. Sino que te emocionaste y dijiste: 'Ya, ya, vamos a hacerla la broma'".

Mariella también señaló que por respeto a Romina, no trató a Jean Paul de manera muy cariñosa. "Jamás te dije 'mi amor', 'papito rico', 'bebé', porque delante de Romina no lo iba a hace. Te dije: 'Amigo, ¿no te acuerdas a mí? ¡Que rápido te olvidaste!' Así te dije. Entonces tú te molestaste y perdiste el control ", aclaró.

La situación escaló cuando Mariella intentó aclararle a Jean Paul que era una broma, pero los insultos continuaron. "Inmediatamente yo dije: 'Oye, tranquilo, yo soy Mariella Zanetti'. Te llegó madre cuando te dije mi nombre, te dije 'estoy con Romina, es una broma' y me dijiste: 'A mí que mier... me importa' y me llenaste de lisuras", reveló Zanetti.

Mariella explicó su indignación en el momento. "Por eso es que yo me indigné y me molesté horrible. Y por eso es que Romina terminó pidiéndome disculpas. Porque después habló contigo. Su cara de Romina desencajada. En ese momento le dije a Romina: 'Pucha, Romina, qué feo, tampoco era para tanto porque no le estoy sacando plan'. Y estaba delante de Romina", contó.

Por último, respondió el estado de Jean Paul Santa María, en el que decía que fue una broma y ambos eran amigos. "Pero, en fin, como tú dices. Siempre serás mi chochera, siempre que quieras. Pero sí considero que debes tener un poco de control. Porque está bien uno no tiene por qué aceptar ciertas bromas y no te puede gustar nada. Pero tampoco soy una mujer que se excede en hacer bromas. Jamás lo haría, menos delante de tu mujer", finalizó.

Jean Paul contó que todo fue una broma de mal gusto

Por su parte, Jean Paul Santa María reconoció que sus palabras no fueron apropiadas y que no se disculpó de inmediato. Sin embargo, luego de una conversación con su esposa, decidió tomar acción y pidió disculpas a Mariella, además de advertirle que no repita la situación.

Historia de Jean Paul Santa María. (Foto: Instagram)

Este incidente ha generado una gran controversia en el mundo del espectáculo y ha dejado claro que las bromas pueden tener consecuencias inesperadas. Estaremos pendientes de cualquier novedad de Mariella Zanetti, Jean Paul Santa María y Romina Gachoy. ¡Hasta la próxima!