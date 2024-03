¿Celosa? Romina Gachoy revela si le prohibió a Jean Paul bailar con Samantha Batallanos

La farándula está que arde con las últimas declaraciones de Romina Gachoy. La modelo uruguaya se sinceró en una entrevista con "Todo se filtra" y dejó en claro que no tiene ningún problema con Samantha Batallanos, y eso no es todo.

Romina Gachoy revela si prohibió a Jean Paul bailar con Samantha Batallanos

Romina Gachoy habló claro en una entrevista para "Todo se filtra" y puso fin a los rumores sobre un posible enfrentamiento con Samantha Batallanos. Aquí te contamos todos los detalles.

En medio de las especulaciones sobre una supuesta pelea entre ellas, Romina Gachoy se sinceró y dejó claro que no tiene ningún problema con Samantha Batallanos. En palabras de la modelo: "Soy muy fresh, no soy tóxica".

Romina explicó que la decisión de Jean Paul Santa María de no bailar con Samantha en un programa de televisión fue por motivos profesionales. Según ella, Jean Paul es muy perfeccionista con el baile y prefirió no participar en la competencia con la ex de Jonathan Maicelo. Todo fue por una cuestión de trabajo.

"Con Samantha no porque me dijo que ella no bailaba", reveló Romina, despejando así las dudas sobre su relación con la modelo. Además, la uruguaya anunció que pronto hablará con Samantha para aclarar cualquier malentendido. Según ella misma dijo: "Hoy pienso hablar con Samantha, le voy a explicar, ella no nos ha hecho nada a nosotros".

Jean Paul Santa María respalda a Romina Gachoy

Por su parte, Jean Paul Santa María también salió al frente para aclarar la situación y respaldar a su pareja. El cantante de cumbia explicó que la negativa a bailar con Samantha fue una decisión basada en criterios profesionales y no porque Romina se lo haya prohibido. ¡Así que todo está claro!

A través de una llamada al programa "América Hoy", el cantante de cumbia dijo que decidió no participar en la competencia de baile con Samantha Batallanos ya que se toma muy en serio el duelo contra 'Giselo'. Y la de Jonathan Maicelo no es bailarina, sino modelo e influencer. "Con Samantha no porque me tomó muy en serio y Samantha no es bailarina", precisó Jean Paul.

En cuanto a los rumores de celos, Romina Gachoy fue contundente: "Sería insegura, tonta y ridícula de tener un hombre como el que tengo al lado y ponerme a limitar en su trabajo". La modelo dejó en claro que confía plenamente en Jean Paul y que no tiene motivos para sentir celos.

Además, Romina desmintió las especulaciones de la prensa, asegurando que la controversia no es real y que no busca generar conflicto. "Creo que han agarrado esto para generar show y yo lo entiendo porque esto es tele", agregó la modelo.

En resumen, Romina Gachoy ha dejado en claro que no hay problemas con Samantha Batallanos y que prefiere resolver cualquier malentendido de manera tranquila y sin dramas. Así que, tranquilos, todo bien en la relación Santa María-Gachoy.