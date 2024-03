"Necesito ganar dinero": Mariella Zanetti reitera que "HH" no le quiso dar ni un sol por su participación

¡Así no es! Durante el mes de enero, Mariella Zanetti denunció públicamente a la productora de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, "Hablando Huev...", ya que la invitaron a uno de sus programas, sin embargo, no le quisieron dar ni un solo sol. Esta declaración la hizo en el programa "Todo se filtra" y en una reciente entrevista con Samuel Suárez de "Instarándula" reiteró su acusación, pero esta vez mostró una contundente prueba.

¿Qué había declarado Mariella Zanetti?

Durante su aparición en el programa "Todo se filtra", Mariella Zanetti lanzó una seria acusación contra "Hablando Huev...", espacio a cargo de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Según reveló la exparticipante de "El gran chef famosos", el productor del mencionado show se puso en contacto con ella para que sea una invitada, sin embargo, no le quisieron dar ni para el pasaje.

"Hay muchos programas que invitan; pero no quieran dar ni para la movilidad", comenzó Zanetti. "Como ese problama de Hablando H.. con público lleno, que quieren que vaya gratis. Dos dias que chambee, no pues, así no es tampoco", sostuvo al espacio de Panamerica televisión.

En ese mismo programa, reveló que tenía pruebas de su acusación y consideró una falta de respeto hacia la trayectoria de un artista que en algunos programas no quieran dar un "bolo" para las diversas figuras, en especial, cuando se invierte bastante tiempo.

"Si uno también ocupa su tiempo y da contenido, eso es una chamba. No puede ser tan caradura, un productor de llamarte a invitarte...", manifestó asombrada la exfigura de América televisión.

Reitera su acusación

La entrevista hecha en aquel entonces por Samuel Suárez dio mucho que hablar y ahora Mariella Zanetti volvió a hablar. Esta vez, con pruebas en mano, reiteró su acusación en contra de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. "Yo jamás hablo cosas que no son. Para mí son los mismos 'No Somos TV' y 'Hablando Huevadas', son los mismos conductores, la misma productora y la misma cuenta bancaria", empezó diciendo.

Zanetti le mostró la prueba a Samuel Suárez, quien la entrevistó para su espacio "Habla como Rico", y sorprendió con lo expuesto. "Buenas tardes somos de la productora 'No somos TV' y nos gustaría invitarte como uno de nuestros talentos por una fecha en el programa 'Chapa tu money' que se grabara este miércoles 7 de febrero con un ensayo final a las 4pm y el show empieza a las 8pm, hasta las 11pm. También contamos con ensayo general el lunes 5 de febrero de 12:30 a 3pm".

Ante esto, Mariella contestó si había algún tipo de "bolo" por su participación, sin embargo, no hubo respuesta de por medio. Por ello, la ex "Recargados de Risa" no dudó en "explotar" y pedir un trato justo para su trayectoria como artista.

"Si tú invitas y quieres que chambeen dos días tienes que tener un presupuesto. No puedes decirle simplemente 'Ven a trabajar dos días, un día de ensayo un día para grabar de tanto a tantas horas' ¿Y qué? que yo ponga mi movilidad yo pongo mi maquillaje... Por qué gastar para darle contenido a un programa, todos ahí ganan un sueldo. Yo necesito, obviamente, como todos ganar dinero. ¿Voy a invertir mi tiempo, voy a dejar de pasar tiempo con mi familia para darle de comer a otros? Eso tampoco es", dijo indignada.