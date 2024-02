Mario Irivarren y Onelia Molina anuncian dulce llegada con ecografía en mano: "La familia crece"

¡Atención! En una jugada que desconcertó a todos, Mario Irivarren y Onelia Molina desataron revuelo en las redes al compartir una noticia que nadie esperaba. Con una ecografía en mano y el título "La familia crece", las redes sociales se inundaron de felicitaciones y buenos deseos. Sin embargo, la sorpresa estaba en los detalles.

Mario Irivarren y Onela Molina anuncian noticia con ecografía en mano

Mario Irivarren y Onelia Molina nos han dejado boquiabiertos con un anuncio que nadie vio venir. Un par de fotos, una ecografía, y la frase "La familia crece" desataron todo tipo de emociones en las redes sociales. Aquí te contamos todos los detalles.

Mario Irivarren y Onelia Molina causaron furor en redes sociales. Usuarios los felicitaron y comentaron su publicación. En ella, se veía de imagen principal a Onelia Molina y Mario Irivarren sosteniendo una ecografía, delante de su cachorro. Sin duda, ello desató la confusión entre los seguidores.

Lo que parecía ser el anuncio de un bebé humano resultó ser el embarazo de la perrita de la pareja. Onelia Molina compartió las noticias con entusiasmo: "Más que feliz de contarles que Nieve está en estado de gestación, mi bebé ya no es tan bebé y ahora será mamá". Las fotos de la ecografía junto a Mario Irivarren dejaron a muchos con la boca abierta, pero era todo sobre la llegada de cachorros.

Usuarios pensaron que Onelia y Maria serían padres

La confusión se apoderó de las redes, ¡y cómo no! Con fotos tan adorables y un mensaje tan emocionante, muchos pensaron que Mario e Onelia iban a ser padres humanos. Comentarios como "Ya los iba a felicitar, felicidades a Nieve", "Jajajaj dije al fin Mario será papá jajaja", o "Ay dios, pensé que estaba embarazada, pero sería lindo" inundaron los comentarios.

La realidad es que la familia Irivarren-Molina está a punto de tener patitas adicionales en casa. Onelia Molina tranquilizó a sus seguidores explicando que el equipo de Animal UCI estaba apoyándolos en el seguimiento del embarazo de Nieve. "Me moría de miedo, pero mis amigos de Animal UCI me solucionaron la vida. Me están ayudando un montón en este proceso para hacer el seguimiento del embarazo de Nieve", compartió la odontóloga.

Aunque no hay pañales ni cunas en camino, la emoción y alegría de Mario Irivarren y Onelia Molina por la próxima llegada de cachorros a su hogar fue más que evidente. La pareja, siempre en el ojo público por su participación en reality shows, nos regaló una noticia que, aunque no era lo que muchos esperaban, llenó de risas y felicitaciones las redes. Estaremos pendientes a cualquier actualización al respecto.