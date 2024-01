¡"Pitbull" versus "Calavera Coqueta"! Mario Irivarren y Onelia Molina le dicen de todo a Pancho Rodríguez

¡ESTO ES GUERRA! Los primeros días en "Esto es Guerra" están siendo de verdadero reality. Al enfrentamiento ya conocido entre Katia Palma y Johanna San Miguel, ahora se sumó uno totalmente desconocido. Mario Irivarren y Pancho Rodríguez no son más amigos y ayer se dijeron de todo en el programa de competencia. A esta pelea se sumó Onelia Molina, sindicada como la "manzana de la discordia" entre los combatientes. ¿Alejandra Baigorria siempre tuvo razón?

Pancho Rodríguez contra Mario Irivarren

Todo empezó cuando Cristian Rivero notó el rostro de incomodidad de Pancho Rodríguez al momento en que Mario Irivarren pasó al equipo de los combatientes. Las dudas sobre una posible mala relación entre ambos empezaron y poco a poco empezaron a sacarse diversos "trapitos sucios".

"Creo que por parte de ambos hay un distanciamiento, una cierta incomodidad que viene del año pasado. Personalmente me hubiese gustado empezar este año con el equipo que ganamos el año pasado", empezó diciendo Pancho Rodríguez ante la sorpresa de todos en el set.

El ex de Alondra García Miró también dio su versión de los hechos, pero se limitó a señalar que el distanciamiento con Pancho se debe a diferencia de pensamientos. Sin embargo, fiel a su estilo, Johanna San Miguel fue más allá y lanzó el nombre de Onelia Molina como posible causante del conflicto. Esto fue descartado en su momento por Mario Irivarren, quien no quiso ahondar en detalles.

"Las cosas personales entre Pancho y yo se quedan en eso, son personales. No tiene nada que ver con el programa, simplemente tenemos distintas formas de pensar. Tampoco tiene que ver con Onelia", aclaró Mario Irivarren.

¿La manzana de la discordia?

Sin embargo, y pese a que señaló que ella no tenía nada que ver, Onelia Molina estaría más que involucrada en el problema entre Mario Irivarren y Pancho Rodríguez. Ambos combatientes terminaron ventilando sus problemas y sorprendieron a más de uno con sus declaraciones.

"(...) Considero que a veces las personas actúan mal, cometen errores y es de humanos pedir disculpas" , expresó Onelia Molina, dejando abierta la posibilidad de que el chileno habría actuado mal en su amistad.

"Lamentablemente yo sí me llevo una imagen tuya del año pasado pésima, creo que nos llevábamos bien, eras una de las personas con las que yo me llevaba mejor, conversábamos, hablábamos muchos temas, pero al final resultó que no eras 100% sincero conmigo , yo hablo respecto a mi persona", agregó la arequipeña.

Luego de decirse de todo, Pancho dio su brazo a torcer y contó los pormenores del distanciamiento entre él y Onelia Molina. Todo empezó, según el chileno, por un punto en el cual defendió a Alejandra Baigorria. Esto no gustó en la arequipeña quien tildó de "hipócrita" al combatiente y desde ese entonces la relación entre ambos se resquebrajó.

Ante tanto alboroto, Mario Irivarren quiso poner los puntos sobre las íes y le aclaró algunos puntos al "Panchito Lord". "El problema no está en que defiendas a Alejandra. Está excelente, es tu chamba como capitán. Pero cuando Micheille Soifer empezó a atacar a Onelia, tú dijiste que suscribías cada una de sus palabras. Eso sí me dolió, porque te consideraba nuestro amigo", indicó Iri.

¿En qué acabará toda esta "guerra"? Más detalles se sabrán el lunes 29, pero esta pelea, al parecer, tiene para rato.