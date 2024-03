¡Más enamorados que nunca! Yiddá Eslava se luce paseando por las calles del Cuzco con su galán (FOTO)

Yiddá Eslava nuevamente hace noticia pero esta vez por ser captada con su galán paseando por las calles de Cuzco, pues sus hijos se fueron a Argentina junto a su padre Julián Zucchi.

La actriz aprovechó este tiempo a solas para alistar maletas y viajar junto a sus mejores amigos, en un primer momento no figuraba su pareja y hasta se especulaba que se habían distanciado, sin embargo, fue todo lo contrario ya que fueron visto más pegados que nunca.

Derrochando amor

Yiddá Eslava viajó hace algunos días al Cuzco para disfrutar su tiempo sola, pero tampoco estuvo tan sola ya que de acuerdo a las populares 'ratujas' de la página de espectáculos de 'Instarandula' dejaron en evidencia que la actriz había estado pasando sus días con Ángel Fernández, su pareja fotógrafa.

De acuerdo a la imagen captada sin que Yiddá se percate que estaba en la mira, se pudo ver comprando unas cosas junto a su galán quienes no se despegan ni por un solo momento.

Además, Eslava publicó en sus redes recientes fotografías en la ciudad imperial que se las tomó su pareja, incluso no dudó en compartir un mensaje reflexivo sobre el tiempo a solas de las mujeres con hijos.

Yiddá y su galán

"Siempre amé viajar, tanto que estudié GUÍA OFICIAL DE TURISMO EN CENFOTUR (terminé la carrera). Cuando fui mamá, la rutina y la forma de viajar cambiaron rotundamente, desde ahí mis hijos siempre fueron mi prioridad, y los viajes los disfrutaba de otra manera", agregó.

Incluso recalcó que gracias a Julián ella puede tener tiempo de hacer lo que más le gusta, sin dejar de ser una madre dedicada a sus hijos.

"Ahora que Julián está con nuestros hijos visitando a la familia Argentina, aproveché para recargar energías en mi hermoso CUSCO. Dense un tiempo para ustedes, estén o no separadas, se los digo por experiencia, SE LO MERECEN, van a recargar energías y van a encontrar la PAZ que necesitan para encontrar el equilibrio", recalcó.

A pesar de agradecer a su pareja por las fotos en ninguna luce con él, pues al parecer la actriz prefiere mantener en perfil bajo su relación con el fotógrafo.

Explota contra vieja amistad

Yiddá Eslava hizo una confesión en sus historias de Instagram donde señala a una de sus amistades como la peor luego de haber traicionado su confianza, la actriz usó fuertes palabras para referirse a ella o él, pues al parecer habían compartido momentos juntos.

"Estoy teniendo sentimientos encontrados porque me acabo de enterar que una persona la cual yo quise muchísimo ha estado hablando mier** de mí, claramente mentiras. Gracias a la vida que me enteré de esto porque va a ser expectorado, expectorada con cemento", dijo.

Incluso, recalcó que ha pasado momentos con esta persona y lo cual lamenta ya que no sabía su real intención.

"Que asco, como nos podemos rodear de personas tan asquerosas, de gente tan horrible, tan mala onda, tener un corazón negro durante tanto tiempo y darnos cuenta que hemos vivido, hemos estado cerca que hemos compartido momentos, amistad con gente asquerosa", agregó.

Finalmente, reveló que no planea encarar a esta ex amistad pues afirma que si la vida hace que se encuentren hará como si no existiera.