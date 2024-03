¿Hijo de Ana Paula Consorte en UCI? Modelo hace preocupante publicación en redes

Ana Paula Consorte ha sido ajena a la presentación de Paolo Guerrero en el club César Vallejo y a todo lo que involucra su carrera deportiva sin embargo ha estado muy pendiente de sus hijos hasta el punto que ha preocupado a diversos usuarios al publicar una fotografía en la clínica supuestamente a causa de El delicado estado de salud de uno de sus hijos.

Como se sabe Paolo Guerrero ya no vive con la brasileña y junto a sus hijos ya que de acuerdo a su contrato debe permanecer en Trujillo para jugar para su actual club deportivo.

Causa preocupación

Ana Paula Consorte ha dejado a diversos seguidores preocupados por el estado de salud de uno de sus hijos esto a causa de una reciente publicación en la que se puede ver las instalaciones de una clínica en el sector de pediatría.

La brasileña publicó un mensaje que dejó a muchos pensando sobre qué estaba pasando con la familia Guerrero Consorte.

"Dónde está mi corazón", escribió Ana Paula con un emoji de un corazón roto avivando las especulaciones sobre el estado de salud de alguno de sus hijos.

Ana Paula Consorte y su mensaje en redes

Sin embargo, hasta el momento la modelo no ha asegurado que se trate de alguno de ellos en especial pero la preocupación se encuentra latente.

Hace algunos minutos publicó en sus historias de Instagram la imagen de su hijo Pablo André quién se encontraba en su silla de auto muy sonriente y feliz.

La brasileña escribió un mensaje: "Mi vida", decía la descripción de la fotografía aparentemente era el pequeño que se habría encontrado delicado de salud No está confirmado pero es lo que se presume hasta el momento.

Por su lado, Paolo Guerrero no ha hecho ningún tipo de publicación en sus redes sociales sobre sus hijos ya que el jugador siempre ha sido bastante reservado con su vida personal.

Ana Paula Consorte lanza fuerte indirecta

La cosa se pone intensa entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero, con una indirecta que la bailarina lanzó en sus redes sociales. La brasileña, que está en su tierra natal, soltó una mensaje bien fuerte en Instagram que tiene a todos con el ojo cuadrado. ¡La calma no parece llegar para esta pareja!

Ana Paula compartió en sus historias de Instagram lo siguiente: "No, calladita no estás más guapa. Tú eres preciosa cuando luchas, cuando no te callas y tus palabras muerden". Hasta ahí ya nos tenía pegados al celular.

Pero la cosa se puso más densa: "No, calladita no estás más guapa, sino un poco más muerta y si algo sé sobre ti es que no he visto a nadie jamás con tantas ganas de vivir. Gritando".

Y claro, esto se prendió aún más porque su pareja, el futbolista Paolo Guerrero. hace poco se mudó a Trujillo por su jale con el club César Vallejo.