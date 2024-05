Mateo Garrido Lecca justifica trato de Jorge Luna y Ricardo Mendoza a sus fans: "Los he visto no poder vivir sus vidas"

El comediante Mateo Garrido Lecca decidió sacar pecho por sus amigos Jorge Luna y Ricardo Mendoza quienes hace unos días se encontraron en el ojo de la tormenta luego de afirmar que les disgusta que sus seguidores les pidan saludos o fotos cuando se encuentran en la vía pública.

Es así que Garrido afirmó que ha visto como el público es abrumador de vez en cuando, este podría ser el motivo y justificación de las declaraciones de los comediantes del famosos programa de 'hablando Huevad*s'.

Les da la razón

Mateo Garrido Lecca no fue ajeno a las declaraciones de Jorge Luna y Ricardo Mendoza por el que vienen siendo criticados por diversos usuarios al catalogarlos de soberbios y con poca humildad.

"Odio los saludos. O sea, de verdad me quita tiempo. Quiero ir para allá, pero tengo que detenerme y luego saludar a alguien que no conozco y debo fingir que lo quiero", dijo Mendoza en la entrevista.

Es así que Mateo aseveró que ha visto la presión que sienten el par de comediantes cuando se encuentran con diversos fans pues de ser 10 se convierten en 20 y en más que suele ser un momento incómodo para todos.

"No me parecen desafortunadas. Yo los conozco y se toman fotos todo el tiempo. Entiendo que es difícil manejar el nivel de éxito que tienen ellos dos. Es abrumador. Yo los he visto no poder caminar. Sin contexto se entiende mal sus palabras", sentenció Mateo Garrido Lecca.

Por otro lado, Garrico Lecca aseveró que las personas mediáticas como ellas pueden estar pasando por un mal momento y eso los fanáticos no lo saben y solo se dedican a pedir fotos o videos, por ese lado el comediante entiende la constante presión que sienten tanto Ricardo como Jorge.

"Yo los he visto no poder vivir sus vidas y es difícil. No es una pérdida de tiempo tomarse una foto con un fan, pero qué pasa cuando son 100 más y no poder salir de ahí. No sabes si estoy muerto por dentro y necesito este momento. Creo que sin contexto se entiende mal", agregó.

Pese a ello, usuarios no han reaccionado de la mejor manera a las palabras de los muy queridos comediantes quienes han alcanzado la fama con sus stand up comedys y por el cariño y preferencia de todo su público que asiste a cada uno de sus shows.

Jorge Luna y Ricardo Mendoza dicen que detestan que fans les pidan fotos

Jorge Luna y Ricardo Mendoza, las caras detrás del famoso show "Hablando Huevadas", han generado controversia con sus recientes declaraciones sobre cómo perciben las interacciones con sus seguidores. En una entrevista con Verónica Linares, ambos expresaron su frustración por las constantes solicitudes de fotos y saludos de los fans, comentarios que no han sido bien recibidos por el público.

Jorge Luna fue el primero en compartir su punto de vista, destacando cómo estas solicitudes interfieren con su vida personal y laboral. "Yo no salgo para evitar esas cosas y si salgo es porque ya mis hijos están muy aburridos. No quiero regalarte tres segundos de mi tiempo porque estoy con mis hijos y estoy trabajando todo el día", explicó el comediante, mostrando su clara preferencia por mantener su espacio personal.

Por otro lado, Ricardo Mendoza compartió una perspectiva más cruda sobre el tema. "Yo odio los saludos, odio tener que fingir que quiero a alguien, lo detesto. De verdad me quita tiempo. Yo quiero ir por allá, tengo que detenerme y debo saludar a alguien, yo no te conozco, tengo que fingir que te quiero", afirmó Mendoza, cuyas palabras han causado un gran descontento entre sus seguidores.

Peluchín comentó en su programa esta actitud: "No entiendo de verdad esta desubicación y esa falta de agradecimiento, porque hay que estar muy poco conectado con tu vida, con lo que te ocurre, con el lugar privilegiado en el que estás... Que te sientas por sobre encima del resto porque te quieren demostrar su cariño, habla de la calidad humana de cada uno".