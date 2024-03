¿Complot en la cocina? Usuarios acusan a Damián y el Toyo de perjudicar a sus compañeros en EGCF

¿TRAMPOSOS? El repechaje de "El gran chef famosos x2" llegó a su fin, pero como toda competencia, la polémica no podía faltar. Cinco duplas disputaban su regreso al programa en el último día y la primera preparación fue hacer chocotejas. Damián y el Toyo fueron señalados en redes sociales como culpables de la mala preparación que tuvieron Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo y Jossety Hurtado y Génnesis Hurtado, ya que los acusaron de haber "aplastado" las preparaciones de sus compañeros. Las críticas no se hicieron esperar y en redes, los cibernautas no dudaron en cancelarlos. ¿Hubo trampa?

Damián y el Toyo en el ojo de la tormenta

El último día del repechaje llegó a "El gran chef famosos x2" y con el, las dos últimas preparaciones de esta etapa. Lo primero que tuvieron que preparar fueron unas chocotejas, plato en el cual, los hermanos Cano aseguraron conocer los secretos para realizarlas a la perfección.

Esta primera preparación trajo mucha polémica en pleno programa y en redes sociales y todas las críticas apuntaron a Damián y el Toyo. ¿La razón? Primero, los cómicos se apoyaron en Luigui Carbajal y Ricky Trevitazzo al pedirle un poco de chocolate para preparar sus chocotejas.

En anteriores oportunidades, José Peláez y el mismo jurado del programa señalaron que al tratarse de una competencia, y más aún en un día decisivo, no se podían ayudar, pero lo dejaron pasar. Sin embargo, lo más grave llegó después, ya que Ricky Trevitazzo acusó a una de las duplas de haber aplastado su preparación.

"Han estado sacando y metiendo a cada rato y han movido toda la mezcla de encima. Todo se ha puesto aguado de nuevo" , señaló ofuscado Ricky Trevitazzo, mientras que Luigui Carbajal parecía no comprender la situación.

Las críticas señalaron a Damián y El Toyo como los culpables de este impase en la preparación de los "Skándalo", quienes también fueron señalados, indirectamente, por las hermanas Hurtado.

¿Todo fue un complot?

Al término de la preparación, José Peláez notó la desazón en el rostro de Ricky Trevitazzo y le consultó el motivo de su molestia. El cantante no se contuvo y señaló que una dupla perjudicó sus chocotejas.

"Nosotros hemos sido los primeros en poner nuestras chocotejas ya preparadas en el abatidor. Yo no voy a decir nombres, pero más de uno ha estado viniendo y al manipular la barra de chocotejas, lo han puesto encima y eso se dobla, se parte y ahí se ha hecho un bolondrón todo" , expreso Trevitazzo.

Pese a que no quiso revelar el nombre del compañero que lo habría "saboteado", las cámaras de "El gran chef famosos x2" enfocaban en todo momento a Damián y el Toyo, en especifico al primero en mención. En redes sociales, las críticas no se hicieron esperar y los acusaron de perjudicar a propósito a sus compañeros.

"Malisimo por parte de ellos", "antes decían que no se podían prestar insumos ni nada y hoy Damián usa el chocolate de los Skándalo y no le dicen nada", "canceladisimos Damián y el Toyo", "no representan el espíritu del programa", "malogrando la preparación de otros, así nada más pueden quedarse", se lee en redes sociales.