¡NI UN MENSAJE! Mamá de Patricio Parodi revela que no se comunicó con Luciana Fuster tras triste pérdida

¡NI POR LLAMADA! Luciana Fuster sorprendió a más de uno al publicar hace unos días que estaba sufriendo por la muerte de su perrita. Esta noticia conmocionó a más de uno de sus seguidores, sin embargo, lo que más llamó la atención fueron los desgarradores mensajes que iba posteando días después. En estos momentos de duelo, se pensó que toda su familia y su familia política (por parte de Patricio Parodi), se habían comunicado con ella, pero esto no fue así. Verónica Costa, mamá del capitán de los "guerreros", recientemente reveló que no le ha mandado ni un solo mensaje a su nuera y reveló el sorprendente motivo.

Mamá de Patricio Parodi no habla con Luciana Fuster

Desde hace varios días, Luciana Fuster comunicó mediante sus redes sociales que se encontraba con el corazón totalmente destruido a raíz de la muerte de su perrita Savanna. La reina de belleza se encargó de expresar su tristeza con diversas fotos y mensajes conmovedores, por lo cual, alertó a sus seguidores por el profundo pesar que estaba atravesando.

Tras esto, la Miss Grand International hizo un llamado de ayuda a su mamá y Patricio Parodi y les pidió explícitamente que vayan a verla porque no la pasaba nada bien. Ambos atendieron a su llamado y fueron a visitarla, dándole fuerzas en esos difíciles momentos.

Sin embargo, cuando todo hacía pensar que estaba recibiendo ayuda de todo su círculo cercano, incluyendo la familia de Patricio Parodi, esto no fue así. Verónica Costa, mamá del capitán de los "Guerreros" en "Esto es Guerra", reveló que no se ha comunicado en absoluto con su nuera.

Pese al complicado momento que atraviesa Luciana Fuster, Verónica Costa reveló que no le ha mandado ni un solo mensaje y explicó el sorprendente motivo por el cual ha decidido mantenerse al margen de todo.

"He visto sus posts, sí le he puesto mis corazoncitos, pero no.... Te mentiría si te dijera que sí he hablado con ella. Por la experiencia que han pasado hace poco mis hijos, imagino que Lu también está destrozada con pérdida de su perrita. (...) He querido que pasen algunos días para después hablar con ella", señaló Verónica Costa, descartando alguna mala relación con la popular "Lu".

Se ganó su corazón

Un rumor muy fuerte en torno a la relación de Luciana Fuster y Patricio Parodi es sobre la presunta mala relación que existiría entre la familia del primero con la reina de belleza. Muchos usuarios en redes señalan que las hermanas del popular "Pato", principalmente, no pasarían ni con agua a la exchica reality.

Otros van más allá y aseguran que la propia Verónica Costa no ve con buenos ojos esa relación, sobre todo teniendo en cuenta que ella se lleva, hasta ahora, de maravillas con Flavia Laos, expareja de su hijo.

Sin embargo, todo no pasaría de simples especulaciones, ya que la misma Verónica Castro se encargó de desmentir todos estos rumores. "Yo la quiero mucho, se ha hecho querer, es parte de la familia. Tiene una relación con Patricio y se lleva bien con todos", acotó, para luego reiterar que en los próximos días recién hablará con Luciana Fuster para apoyarla en este momento difícil tras la pérdida de su perrita.