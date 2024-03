"No se acuerda de Gisela": Yiddá Eslava "echa" al papá de Julián Zucchi y le recuerda su pasado

¡Sigue "disparando"! Yiddá Eslava y Julián Zucchi han acaparado los principales portales de los medios de espectáculos en estos días. Ambos decían tener una relación estable y cordial tras su ruptura, sin embargo, tras el ampay del argentino con Priscila Mateo todo cambió y "explotaron" varias "bombas". Una de las últimas es el papá del ex "Parchis", quien salió a defender a su hijo y lanzó varios dardos contra la excombatiente y ante esto, la cineasta le recordó su pasado con Gisela Valcárcel. ¿Qué pasó ahí?

Sabía de la infidelidad

En una reciente transmisión en su cuenta oficial de Instagram, Julián Zucchi salió a hablar sobre todo el escándalo que viene sucediendo entre él y Yiddá Eslava. El argentino contó, según su versión, los verdaderos motivos del final de su relación, pero en todo momento negó que le haya sido infiel a la madre de sus hijos.

Inmediatamente, estas declaraciones llegaron a oídos de Yiddá Eslava, quien muy molesta por lo declarado por Julián, salió a desenmascararlo en el programa "Amor y Fuego". Según contó, ella descubrió la infidelidad por un mensaje "efímero" que le llegó a la cuenta de Instagram, lo cual le resultó extraño y procedió a investigar el motivo de ese mensaje.

Además, pese a que en un inicio el papá de Julián Zucchi había aseverado que su hijo no había sido infiel, Yiddá Eslava lo desmintió tajantemente. La guionista de la trilogía "Sí, mi amor" señaló que no solo el papá del argentino, sino también su mamá, se comunicaron con ella para que no exponga la infidelidad.

Los progenitores de Zucchi hicieron hincapié en los auspicios que podrían perder y, a su manera, amedrentaron a Yiddá Eslava, quien ahora ya no se calla nada y decidió exponerlos en "Amor y Fuego".

"Les voy a contar todo (...). Cuando nosotros recién terminamos, yo iba a salir a contarlo. Le dije que iba a hacer un live diciendo todo esto. Me llamó la mamá, me habló el papá, (diciéndome): 'Piénsalo... Que tus hijos, que las marcas, que te van a quitar auspicios. Cómo vas a pagar las cosas'. Tengo pruebas de todo (...). Siempre fue así, ancho para él, angosto para mí todo el tiempo. Yo ya me cansé", expresó mortificada.

Yiddá Eslava le recuerda su pasado al papá de Julián Zucchi

Eso no fue todo. Yiddá Eslava también se mostró contrariada por las declaraciones del papá de Julián Zucchi. El "gaucho" había señalado que la artista busca ser el centro de atención y, como se mencionó líneas arriba, desconoció la infidelidad de su hijo.

Fue el propio Julián Zucchi quien salió en defensa de su padre y le pidió disculpas a Yiddá por sus expresiones, sin embargo, la excombatiente no se quedó callada y arremetió con todo en contra de su exsuegro.

"Ah sí, no se acuerda toda la historia que hizo acá con Gisela, busquen en sus archivos... no me va venir a decir a mí que no sabe de cámaras", dijo indignada.

Cabe destacar que Yiddá se remonta al 2018, cuando Julián Zucchi participaba en "El artista del año". Fue ahí donde Guillermo Zucchi, padre del ex "Parchis", conoció a Gisela Valcárcel e incluso estuvieron en coqueteos.

"Ahora que la vi, toqué y besé, me gustó mucho. Está muy bien físicamente, sobre todo bien cuidada. Tiene una linda boca, una linda mirada", dijo en aquella oportunidad Guillermo Zucchi sobre Gisela. O sea, de cámaras sabe bastante.