¡Para el deleite de todos! Película peruana '¿Ahora somos 3': Sí mi amor' será estrenada en Netflix

La última película que produjeron Yiddá Eslava y Julián Zucchi llegará a las plataformas de Netflix dentro de poco y es que 'Ahora somos 3: Sí mi amor' podrá ser disfrutada por miles de peruanos que confían en el talento de esta ex pareja.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales de ambos Y es que decidieron hacer un video dando esta buena noticia y revelando la fecha en la que ya podrá ser disfrutada desde casa.

Del cine a tu casa

Yiddá Eslava y Julián Zucchi tienen un motivo más para celebrar Y es que la ex pareja se encuentra muy contenta luego de enterarse que su última película será transmitida por la plataforma de Netflix.

A pesar de ya no compartir un vínculo sentimental los padres de familia no pudieron contener su emoción y alegría de que su trabajo que le costó años llevar a cabo podrá ser disfrutado por grandes pequeños y chicos.

"Sorpresa gigante para nuestra familia. Recibimos una llamada que nos llena el corazón de emoción. Ahora somos 3: Sí mi amor nuestra historia crece y llega a Netflix este 15 de marzo", escribió la actriz muy feliz en sus redes sociales.

Incluso invitó a todos sus seguidores a que puedan activar la campanita de la plataforma para que les avise el mismo día del estreno y no se la pierdan.

"Ya pueden ir a Netflix y activar la campanita de recordatorio No se pierdan 'Si mi amor' una saga que marca un antes y un después siendo la única saga peruana con sus tres entregas disponibles para un maratón inolvidable", dijo Yiddá.

Diversos usuarios felicitaron a la pareja por este otro logro Y que además comparten su alegría con todos sus fanáticos por lo que no dudaron en desearles lo mejor y confirmar que no se perderán el estreno.

"Solo sabe Netflix para ver mis novelas coreanas después de lo de hoy no me pierdo esta película", "Toca hacer maratón antes del 15", "Campanita activada", "No pude ir al cine por un tema de salud ahora me suscribiré a Netflix para verlos", "Por fin los veré desde California", fueron algunos te los comentarios de los usuarios.

Julián se sincera con su situación sentimental

Julián Zucchi nuevamente tocó el tema de su separación con la actriz Yiddá Eslava pues este proceso ha sido muy duro para ambos pero lo que cada uno llevó su proceso de separación como mejor le parezca.

Por el lado de Julián se enfocó en mantenerse soltero ya que a raíz de la separación también atravesó decepciones de sus propias amistades quienes le dieron la espalda cuándo más lo necesitaba.

"Mi dupla se terminó todo tuve que iniciar de cero pero tomé ese aislamiento como para decir que no me voy a presionar porque quiero que la nueva etapa sea más fuerte que la anterior", dijo Zucchi.

El producto recalcó que tuvo que pasar todo el dolor que sintió a raíz de la separación y hacerse la idea de que el tiempo iba a reconstruir todo lo que en algún momento hizo mal para darle una segunda oportunidad y mejorar pero para él mismo.

"La resiliencia es aprovechar estos momentos que van a pasar aunque los quieras evitar van a venir momentos duros aceptarlos abrazarlos y de ahí construir algo mejor aprendiendo de eso", agregó.

Julián confesó que hoy en día su autoestima se ha elevado mucho ya que este tiempo soltero lo ayuda a analizarse y a cuestionarse a diario.

"Hoy me quiero más con mis errores con mis virtudes con mis defectos con todo, yo me quiero más y eso hace que todos los días me levanté más feliz", sentenció.

Finalmente, Julián confesó la posibilidad de tener una pareja actualmente si bien es cierto hoy por hoy se encuentra enfocado en sus hijos no descartó esta posibilidad y espera que la versión que viene construyendo pueda darle la felicidad que él siempre ha buscado.

"Algún día si me tocará estar con una pareja creo que voy a hacer una mejor pareja o mejor hombre pero por eso es necesario primero estar bien uno mismo", finalizó.