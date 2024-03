Magaly Medina arremete contra Janet Barboza por defender a Brunella Horna: "Mona con metralleta"

Magaly Medina comenzó su programa criticando una vez más a Janet Barboza, a quien nuevamente denominó como 'mono con metralleta' por defender a su colega Brunella Horna, supuestamente agraviada por Ana Paula Consorte, la pareja y madre de los hijos más recientes del futbolista Paolo Guerrero.

Ante el enfrentamiento entre la brasileña y Brunella Horna, la conductora de televisión Magaly Medina opinó al respecto. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Janet Barboza

En su programa más reciente, Magaly Medina censuró a Janet Barboza por respaldar a su amiga Brunella Horna ante lo que se afirma como un acto de desaire por parte de Ana Paula Consorte, la pareja y madre de los hijos más recientes de Paolo Guerrero.

"Estas moscas muertas de la televisión peruana (conductoras de América Hoy) mandaron a otra vez a su 'mona con metralleta', porque ella dirige el misil a quienes sus jefes se lo ordenan, porque es eso una tipa servil, porque hay que ser servil para solamente dirigir tus ataques a quienes tus jefes te lo ordenan, eso es como los sicarios que van de frente y apunta contra quienes les ordenan quienes les pagan y eso es lo que hace la 'mona con metralleta'", dijo la popular Urraca.

"Ella tiene que tenderse como alfombra para sobonear a quien ella considera como una mujer poderosa a Brunella Horna, la considera la mujer de Richard Acuña y le hacen reverencias, porque claro donde hay plata ellas ahí, se apuntan. No le pueden decir nada a la pobre 'huequita' (Brunella) tienen que defenderla y, lógicamente, ahí no se mete no la viva de la Ethel (Pozo), porque, finalmente, es también quien paga el sueldo de Janet Barboza, porque es la madre (Gisela Valcárcel) la dueña de la productora", continuó la periodista.

¿Qué pasó entre Brunella Horna y Ana Paula Consorte?

Mientras descendía de su automóvil, un reportero de 'Amor y Fuego' se acercó a Consorte y le preguntó si había tenido la oportunidad de conocer a Horna. "No, con esa chica no", respondió la brasileña. Esta sinceridad de la pareja de Paolo Guerrero tomó por sorpresa al reportero.

Al ser consultada si estaría interesada en conocerla en el futuro, Consorte fue directa: "No, muchas gracias, habla muchas cosas que no son verdad". Este intercambio revela no solo su posición respecto a Horna sino también una percepción negativa sobre la personalidad o conducta de la presentadora de televisión.