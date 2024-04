¡No soporta tanto dolor! Luciana Fuster le hace pedido especial a Patricio Parodi tras TERRIBLE PÉRDIDA

¡PIDE AYUDA! Luciana Fuster preocupó a más de uno hace unos días con una serie de mensajes DESGARRADORES en sus redes sociales. Cuando todos pensaban que su historia con Patricio Parodi había llegado a su fin, esto fue descartado y la reina de belleza anunció la muerte de su perrita "Savanna". Esta pérdida irreparable ha causado un gran daño en la popular "Lu", quien diariamente viene compartiendo una serie de mensajes y fotos de su fiel compañera en redes sociales. Lo que más llamó la atención fue uno de los últimos mensajes que posteó la exchica reality, ya que no soportó más y le hizo un pedido especial a "Pato" Parodi para poder superar este dolor. ¿Cuál fue?

Luciana Fuster perdió a su más fiel compañía

Pese a que se especuló en un inicio que las desgarradoras publicaciones de Luciana Fuster en sus redes sociales se debían a problemas con Patricio Parodi, esto fue descartado casi de inmediato. La reina de belleza perdió a su más fiel compañera y esta terrible pérdida la "destruyó" hace un par de días.

La mascota de Luciana Fuster la acompañó durante los últimos siete años y lamentablemente, por la lejanía, la modelo peruana no podrá darle el último adiós. El cariño que le tenía era inmenso y así lo demostró en sus redes.

"Savanna, fuiste y serás por siempre la mejor bebé que alguien ha tenido. La más chiquita, la más valiente y la más fuerte definitivamente porque nos tocó vivir con esos horribles problemas de salud, controles frecuentes y medicinas a diario. Deseaba tanto volver a Lima para verte y hacerte cariñito. Fueron los mejores 7 años de mi vida por todo tu amor y compañía . Gracias por llegar a mí, por enseñarme tanto, por quedarte tanto como aguantaste, por todas las veces que lloré sola en mi cuarto y te abracé porque tu calma e inocencia eran inigualables. No tengo consuelo porque tú eras mi consuelo . Perfecta en todos los sentidos... noble, tranquila, preciosa, compañera, alegre, comelona y engreída. Te voy a extrañar inmensamente ratona de mi vida. Fer, mamá y yo te amamos por toda la eternidad. Descansa en paz", posteó la expareja de Austin Palao, expresando la gran tristeza que tiene por la pérdida de su fiel compañera.

No aguanta tanto dolor

Bien dicen que el vínculo que puedes generar con un fiel amigo de cuatro patas llega a hacer mucho más fuerte del que puedes forjar con un humano. Las personas que, lamentablemente, han sufrido la pérdida de una mascota lo saben y esta vez es Luciana Fuster quien vive este vía crucis.

La exparticipante de "Esto es Guerra" viene causando gran preocupación entre sus seguidores con sus desgarradores mensajes en sus historias de Instagram, donde sigue recordando a su fiel amiga "Savanna".

"Traté de hacer un video, pero me es imposible hablar (...) Tengo una agenda por cumplir y desde el corazón les digo que espero poder hacerlo bien, porque no sé como lograrlo. Odio tener que decirlo, pero me toca pasar el momento más doloroso de mi vida, dentro de uno de los más bonitos" , señaló Luciana Fuster al inicio de su extenso comunicado.

Luciana Fuster mensaje Instagram

Acto seguido, señaló que le hizo un pedido especial a su mamá y a Patricio Parodi. Todo haría indicar que Luciana Fuster necesita toda la fortaleza en este difícil momento, ya que lo viene afrontando sola en la lejana Tailandia.

"Le he pedido a mi mamá y a "Pato" (Patricio Parodi) que vengan a estar conmigo unos días porque no puedo soportarlo y enfrentarlo sola. (...) Es un dolor incomprensible e inexplicable, pero como siempre, les prometo poner todo mi esfuerzo y dedicación", detalló la popular "Lu".