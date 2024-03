"No te tengo miedo": Brenda Zambrano le responde con todo a Guty Carrera por posible demanda

¡Empezó la guerra! Brenda Zambrano no está dispuesta a callar más y ha decidido arremeter contra Guty Carrera luego de la participación del "Potro" en "La Casa de los Famosos". Recientemente, en una entrevista, la modelo mexicana ha señalado que no tiene miedo de una posible demanda del ex "Esto es Guerra", quien aseguró que, si la influencer sigue hablando "sin pruebas", procederá legalmente.

Brenda Zambrano no tiene miedo de Guty Carrera

Las redes sociales se han "encendido" con las recientes declaraciones de Brenda Zambrano. La influencer mexicana estuvo como invitada en el programa "Pica y se extiende" y fue interrogada por los tres conductores sobre Guty Carrera, quien recientemente deslizó la posibilidad de demandarla por "hablar sin pruebas".

Estas palabras no fueron ajenas para la modelo, quien en pleno programa aseguró no tenerle miedo a su expareja y, por el contrario, aseguró que esperará "sentada" la posible denuncia que le interpondrá.

Brenda Zambrano preparada para el proceso legal que le entablará Guty Carrera y dice que "le quiere hacer lo mismo que hizo a una ex novia en Perú (Alejandra Baigorria)" #LCDLF4 pic.twitter.com/M8PtJmJ7Dz — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 25, 2024

"Quiere hacer como lo está haciendo en Perú contra su exnovia (Alejandra Baigorria) que lo denunció, pues ella sí fue y presentó pruebas y todo. Pero quiero decirle que no le tengo miedo, que haga lo que tenga que hacer, así que pues adelante, lo estaré esperando en México sentada", mencionó muy suelta de huesos.

Cabe resaltar que no es la primera vez que Brenda Zambrano se expresa sobre el término de su relación con Guty Carrera. Incluso, hace unos días, aseguró que Edith Tapia, madre del exintegrante de "Esto es Guerra", fue una alcahueta todo el tiempo. ¡A todos le cayó, nadie se salva!

Ya le había advertido

Guty Carrera, antes de ser eliminado de "La Casa de los Famosos", había dejado entrever que le entablaría una demanda a Brenda Zambrano por difamación. Sin embargo, la mexicana no se quedó callada, ya que aseguró que analizaría la posibilidad de ayudar a Alejandra Baigorria con la denuncia en contra del "Potro".

Fiel a su estilo, Brenda Zambrano utilizó sus redes sociales para lanzar una contundente advertencia que, seguramente, no cayó nada bien en Guty Carrera hace unos días.

"¡Estoy por agarrar un vuelo a Lima, Perú, y declarar a favor de su ex! Porque es un abusivo de mier**". Sin pelos en la lengua, la influencer dejó claro que no se quedará de brazos cruzados ante las acusaciones de Guty Carrera.

Con este antecedente y lo dicho recientemente por Brenda Zambrano, queda claro que la guerra entre ambos está declarada. ¡Y no habrá marcha atrás!