¿Al estilo Sheyla Rojas? Alejandra Baigorria sorprende al hablar sobre posibles "retoquitos" en el rostro

¿Se viene su transformación? Alejandra Baigorria es una de las figuras del espectáculo que, a menudo, se comunica con sus seguidores mediante sus rede sociales. La "Gringa de Gamarra" siempre se ha mostrado cercana a ellos y comparte muchos momentos con sus fans. En las últimas horas, la rubia hizo un "live" en Instagram y sorprendió al comentar sobre unos posibles "retoquitos" en el rostro. ¿Tiene o se animará a hacerse algunos?

Alejandra Baigorria sobre "retoquitos"

En su última transmisión en vivo mediante sus redes sociales, Alejandra Baigorria aclaró varias dudas a sus seguidores. Entre preguntas sobre el amor, negocios y más, surgió una pregunta que muchos pensaron la pondría algo incómoda.

"¿Te hiciste tratamiento en los labios?", le preguntaron a la "Gringa de Gamarra". Lejos de incomodarse, Alejandra Baigorria respondió fiel a su estilo y sorprendió a más de un seguidor en su transmisión.

Según contó la ex "Esto es Guerra", los pronunciados labios que tiene se debe a la genética paterna y no al uso del "bisturí". "No, estos son mis labios, gracias a Dios, a mi mamá, a mi papá, creo que mi papá porque son los labios de mi papá, salieron gruesos y encima con formita, o sea tengo labio grueso, no tendría para qué ponerme", señaló la ex de Mario Hart.

Sin embargo, señaló que de haberse dado un caso contrario y ella hubiese tenido labios delgados, no hubiese tenido problema en recurrir a una operación con un doctor recomendado. "Si hubiera tenido labio delgado, he visto que se ve espectacular con un súper doctor que se ponen y se aumentan los labios, pero no necesito, entonces si me vería ya muy bocona y tampoco no me gusta", sentenció.

Sin tiempo para organizar su matrimonio

Alejandra Baigorria encontró la paz y estabilidad que encontraba en el amor con Said Palao. Desde hace varios años, la popular parejita es una de las más consolidadas del medio y solo vieron afectado su romance cuando al "Samurai" se le vio muy meloso con otra mujer.

Sin embargo, el amor triunfó y a inicios de este año, el integrante de "Esto es Guerra" le propuso matrimonio en la lejana Filipinas a Alejandra Baigorria. Todo el suceso fue orquestado por Facundo Gonzáles, uno de los mejores amigos de la pareja y todo hace indicar que contraerán nupcias el próximo año.

La ilusión de Baigorria por el matrimonio está presente desde hace varios años, por lo cual, muchos pensaron que estaría como "loca" con los preparativos. Pero, nada de esto es verdad, ya que recientemente la conductora de "Consume Perú" ha señalado que no tiene tiempo para poder ver los preparativos para su gran día.

"Les soy sincera, no he visto nada de la boda. Cero. Tengo demasiado trabajo y tengo viajes que se me vienen uno tras otro", señaló Alejandra Baigorria, sacando "pecho" por los continuos viajes laborales que realiza. Consultada por cuándo podrá ir viendo los detalles de su próxima boda, la "gringa" señaló que ese día no está tan lejos de llegar. "Ahorita no he podido ver nada. Después de Semana Santa me voy a reunir con la wedding planner, según yo", acotó.