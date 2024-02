"Nos quedamos sin brillitos y glamour", usuarios apenados con la salida de las hermanas Hurtado de 'EGCF'

Josetty y Génesis Hurtado se convirtieron en las primeras eliminadas de este nueva temporada, su ingreso causó mucha polémica pues ambas hermanas no se destacan por sus conocimientos culinarios sino por sus conocimientos en la moda y el maquillaje.

A pesar de algunos usuarios no les tenían fe, hubieron otros que valoraron su esfuerzo y compromiso con la competencia, sin embargo, pese a ello no fue suficiente para impresionar al jurado.

Se despiden y usuarios las piden de regreso

Las hermanas Hurtado no pudieron convencer al jurado en esta última gala por lo que fueron las primeras en ser eliminadas, a pesar de ellos Josetty y Génesis agradecieron al jurado, a sus compañeros y al público todo el cariño con el que fueron recibidas.

Hay que recordar que las hermanas Hurtado se encontraban en sentencia junto a las duplas conformadas por Austin y Steve Palao y la de los actores Rodrigo Sánchez-Patiño y Joaquin Escobar.

Pese a que las hermanas pensaban que su esfuerzo iba a llevarlas a pasar al siguiente nivel no fue así, cumpliéndose lo que su padre les había dicho que no iba a pasar de gala pues las conoce y sabe que su fuerte no es la cocina.

Usuarios en redes sociales se mostraron apenado, pues a pesar de que las hermanas no se lucían en la cocina se lucían con cada prenda que presumían gala tras gala, incluso su alegría y carisma hizo que el público les agarre mucho cariño.

"Las vamos a extrañar", "El programa se quedo sin brillitos y glamour", "Recuerdo cuando las presentaron , nadie quería que estén y miren ahora", "Qué pena caraxo, las Chicas son lo máximo, esperemos que puedan regresar", "Ellas querían quedarse y aprender", fueron algunos de los comentarios.

Gracias a todo el cariño que Josetty y Génesis recibieron es bastante probable que pronto las volvamos a ver, tal vez en una revancha y así puedan demostrar una vez más que se merecen ese trofeo.

Se fueron las Coquette

Como cada temporada, "El gran chef famosos" sorprende a los chefsitos y a las familias peruanas con sus inesperados ingresos. Para esta edición llamada "El gran chef famosos x2", Damián y El Toyo, Marco Zunino y Denisse Dibós y las hermanas Hurtado (Josetty y Génnesis) son las sorpresas y el público rápidamente se encariño con las últimas.

Al inicio de la temporada, tanto Josetty como Génnesis Hurtado eran muy resistidas en redes sociales y muchos consideraban que deberían irse rápido de la competencia. Sin embargo, bastaron solo 3 programas para que se ganen el cariño de todos a base de simpatía y sobretodo, las ganas que ponían por aprender.

Esto último fue reconocido por Giacomo Bocchio, Nelly Rossinelli y Javier Masías, quienes pese a que calificaron con dureza como de costumbre, tuvieron palabras de elogio para las hermanas Hurtado.

Destacaron su entrega en la cocina, las ganas de aprender y también la humildad que mostraron. Todos estos ingredientes fueron la "preparación" perfecta que lograron y por ello, su partida duele bastante para los chefsitos en sus casas.