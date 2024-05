¡Oídos sordos! María Pía Copello se defiende por usar canje en cumpleaños de su mamá: "Es un trabajo"

¡Si no les gusta, rásquense! María Pía Copello es una de las influencers del momento en Perú. Además de ser una de las conductoras más queridas de "América Televisión" en su programa "Mande quien Mande", causa sensación en sus redes al colaborar con distintas marcas prestigiosas en más de una ocasión. Prueba de ello es que hace poco estuvo al lado de la misma Shakira, Danna Paola, entre otras megas estrellas, sin embargo, no se salva de las críticas. Recientemente, le llovieron los comentarios en contra por utilizar canje en el cumpleaños de su mamá y ante esta situación, la exconductora de "Esto es Guerra" respondió fuerte y claro a sus "haters".

Detalles del cumpleaños de su mamá

Hace unos días, María Pía Copello estuvo de celebración por el cumpleaños de su madre. La celebración, como no podía ser de otra manera, fue a lo grande y la conductora de televisión no lo hizo sola, ya que contó con la ayuda de diversas marcas.

"Queríamos hacerle un almuerzo bonito a mi mamá. Ella sabía del almuerzo, pero no sabía de la dimensión de este. Hay gente muy linda que me apoyó en todo, en las flores, decoraciones. Lo pueden ver en mis redes sociales porque ahí les he agradecido", señaló en un primer momento la conductora de "Mande quien Mande".

Además, indicó que fueron las propias marcas quienes, al enterarse del cumpleaños de su mamá, decidieron sumarse para organizarle un evento a lo grande. Prueba de ello fueron las fotos y videos que publicaron de la gran celebración que hubo.

"Me dijeron para hacerle algo precioso a mi mami, que realmente le guste. Algo que valoro es que mi mamá llegue a esta edad con la salud que tiene, vitalidad y energía. Eso valoro y agradezco bastante a Dios", añadió.

María Pía Copello responde fuerte y claro a detractores

Sin embargo, no todas fueron buenas noticias para Pía Copello, ya que, así como hubo personas que la felicitaron, no faltaron los detractores. Muchos usuarios en redes sociales no tardaron en alzar su voz y mostrarse en contra de la amiga de Magaly Medina por el uso del "canje".

Esto motivó la fuerte reacción de la exconductora de "Esto es Guerra", quien, muy suelta de huesos, le respondió con todo a sus detractores e hizo "oídos sordos" a las críticas recibidas.

"El canje es un intercambio y es una chamba. Es una opción, lo ponen en el cumpleaños de mi mamá y es un intercambio publicitario. A quién no le gusta, piña. Imagínate que voy a ir por la vida pidiéndole permiso a la gente para hacer algo", señaló María Pía Copello.

Además, defendió el concepto de "canje" e indicó que con el tiempo esto se ha ido distorsionando. "Creen que la gente se aprovecha de los canjes y es una colaboración en realidad porque es un trabajo de ambas partes. Una raya más al tigre me da igual", sostuvo la conductora de televisión, dejando en claro que seguirá usando "canjes", ya que "la que puede, puede, y la que no, que aplauda".