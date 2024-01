Paolo Guerrero confiesa por qué dejó de seguir a Ana Paula Consorte. Esta fue la razón

¡Atención! Paolo Guerrero, nuestro 'Depredador', se soltó en "Amor y Fuego" y no dejó nada en la sombra. En un mensaje directo a Rodrigo González, Paolo admitió haber dejado de seguir a Ana Paula Consorte, confirmando así los rumores que circulaban. ¿Qué sucedió realmente?

La razón por la que Paolo Guerrero dejó de seguir a Ana Paula Consorte

La farándula se estremece con las revelaciones de Paolo Guerrero, quien no dudó en decir toda su verdad a Rodrigo González, mientras se transmitía "Amor y Fuego" en vivo. El 'Depredador' escribió a Peluchín para confirmar que dejó de seguir a Ana Paula Consorte en Instagram, pero ahora las cosas parecen ya estar en paz.

Paolo Guerrero confirmó los chismes y escribió a Rodrigo González para aclarar el misterio de su relación con Ana Paula Consorte. El 'Depredador' admitió que dejó de seguir a su pareja en Instagram, pero todo está bien entre ellos, por ahora.

En un mensaje directo a Rodrigo, Paolo no se guardó nada. Peluchín narró: "Paolo me está confirmando y confesando que sí, que la dejó de seguir, pero me dijo que tuvieron un problema interno. Acotó que está en Brasil y que todo ello le está perjudicando y que no quiere meterse en un problema grande. Me lo está reconociendo y que según ya lo solucionaron".

¿Qué pasó realmente? El amor tiene sus altibajos, ¿verdad? Al parecer, Paolo Guerrero dejó de seguir a Ana Paula Consorte por un problema interno. Peluchín acotó: "¿Qué puede haber pasado? Algo entre ellos, algo que no pudieron manejar de manera interna y la molestia fue tal que la dejó de seguir. Y Ana Paula sorprendida por estas actitudes reaccionó también (archivar publicaciones con Paolo)".

"Una madurez en la relación increíble", acotó Gigi Mitre. Luego el conductor aclaró que ellos no son responsables de los titulares de otros medios por una promoción que ellos lanzaron.

Los fuertes mensajes de Ana Paula que revelaban una aparente crisis

Pero eso no es todo, la cosa se puso más picante. Ana Paula Consorte también se confesó en "Amor y Fuego": "No sé qué es ser pareja, pero con Paolo no tenemos nada, solo somos padres de nuestros hijos, igual que tiene con otras mujeres". ¿Qué habrá pasado detrás de cámaras?

Además, Ana Paula no se guardó nada y soltó una bomba: "No sé nada de infidelidad, si Paolo fue infiel, que me cuente, quiero ser la primera en enterarme".

Pero, atención, porque Ana Paula tiró otra jugada maestra. Confirmó que Paolo no es fan del matrimonio: "Todo el mundo sabe que Paolo no quiere casarse, nunca ha querido, para nadie es un secreto".

Y aquí viene el drama. Rodrigo González dio un adelanto de 'Amor y Fuego' que dejó a todos en shock, sugiriendo un quiebre fuerte. Pero, sorpresa, minutos después, Ana Paula volvió a seguir a Paolo en Instagram y rescató todas las fotos con él. ¿Reconciliación en el aire?

La farándula está que arde con esta historia. Paolo y Ana Paula nos tienen a todos con el corazón en la mano. Estaremos pendientes para no perdernos ni un detalle de este drama que parece no tener fin.