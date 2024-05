Paolo Guerrero se pronuncia sobre escándalo con reportero de Magaly: "Me faltaron el respeto"

¡Atención, fanáticos del deporte y la farándula! Paolo Guerrero, conocido como el 'Depredador', ha estado en el centro de la polémica tras un reciente incidente con un reportero que no ha pasado desapercibido para nadie. A través de un video en sus redes sociales, Guerrero ha dejado claro su descontento y ha respondido a las críticas, asegurando que no permitirá faltas de respeto hacia su persona.

Paolo Guerrero se pronuncia tras escándalo

En una reciente controversia que sacudió las redes, Paolo Guerrero tomó una posición firme contra las acusaciones de un encuentro tenso con un reportero. El popular futbolista usó sus redes sociales para expresar su malestar y esclarecer la situación, asegurando que fue él quien recibió un trato irrespetuoso.

En su declaración, Paolo se mostró serio y directo: "Me faltaron el respeto y solo le quiero decir a esta señora (Magaly Medina) que no mande a sus reporteros a que me falten el respeto porque eso sí no lo voy a permitir ni aceptar". La tensión entre el futbolista y la conocida periodista Magaly Medina no es nueva, pero esta vez, Paolo ha decidido poner las cosas en claro frente a sus seguidores y la prensa.

El 'Depredador' explicó la situación, enfatizando su intención de mantenerse por encima de provocaciones: "Hola, ¿cómo están? No soy muy bueno para hacer este tipo de videos, me veo en la obligación de hacerlo porque hay muchas personas de los programas que hablan lo que quieren, te graban, ponen lo que quieren y creo que eso es un poco injusto para las personas que no tenemos un programa de televisión, que no nos podemos expresar como queremos, que no podemos mostrar imágenes como queremos o que en todo caso sean las reales".

Paolo le recuerda a Magaly el juicio que tuvieron

Paolo también hizo alusión a incidentes pasados con Magaly, recordando un juicio previo que tuvieron: "Quería decirte que teniendo el problema que tuvimos en el que me difamaste, sacaste imágenes de un horario que no era, que no coincidía con lo que presenté y todo el problema de su momento".

Aunque el deportista se mostró firme en su video, también hizo un llamado a la profesionalidad y al respeto mutuo para futuros encuentros: "Entonces le digo a esta señora, que obviamente quiere que yo pise el palito, quiere que yo no sé, agreda o haga algo que no esté dentro de las cosas o de las situaciones que yo pueda hacer sobre mi comportamiento con el público, pero quiero decirle que puede mandar a quien quiera a que me provoque, a que haga lo que quiera y yo no voy a pisar el palito, pero eso sí, yo no voy a aceptar que me falten el respeto".

Este enfrentamiento mediático ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales, con los seguidores de Paolo apoyándolo y esperando que este conflicto se resuelva de la mejor manera posible. Sin duda, este no será el último capítulo en la historia entre Paolo Guerrero y Magaly Medina. ¡Manténganse sintonizados para más actualizaciones!