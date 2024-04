Paula Arias descarta reencuentro con Eduardo Rabanal: "Mi vida no gira en torno a nadie"

Paula Arias nuevamente despertó la polémica luego de haber viajado a Cajamarca lugar donde nació su ex pareja Eduardo rabanal despertando los rumores de que la salsera habría retomado su relación con el jugador.

La líder de la orquesta "Son Tentación" decidió no quedarse callada y aclaró mediante sus redes el motivo del por qué tuvo que ir hasta la provincia y lanzó una indirecta contra su ex pareja quien actualmente al parecer ya habría encontrado el amor.

Sin pelos en la lengua

Paula Arias usó sus redes sociales para aclarar los recientes rumores que surgieron a partir de que viajó a Cajamarca al pueblito de San Ignacio, lugar donde nació y creció su ex pareja Eduardo Rabanal.

La salsera quién presume su soltería en redes aclaró los motivos por lo que la llevaron a viajar Y eso es una fuerte confesión sobre su vida personal.

"Acabo de ver la nota de mi viaje. Tengo que aclarar que mi viaje no tiene nada que ver con alguna búsqueda o reencuentro con absolutamente nadie", dijo inicialmente la salsera.

Como se recuerda fue el programa de 'Magaly TV la firme' quien expuso el reciente viaje de la artista y fue la conductora quien dejó entrever que Paula nuevamente estaría tratando de llamar la atención de Eduardo visitando su pueblo natal.

Mensaje de Paula Arias en redes

"Tengo muy buenos amigos en San Ignacio y también aprovechamos en compartir disfrutar relajarnos unos días y salir de la rutina", siguió diciendo la cantante.

Paula afirmó que su viaje fue netamente por trabajo y no fue sola ya que viajó junto a su equipo que la acompañe en cada proyecto que se realiza.

Por otro lado, la salsera recalcó que no ha asumido ningún papel de víctima y que si esta vez ha decidido hablar de su vida privada en redes es porque quiere alejar malos entendidos sobre su vida personal.

"No soy de hacerme la víctima como algunas personas lo hacen para justificar y ocultar sus acciones y lo que realmente hicieron en su momento", dijo la artista dejando entrever que Eduardo al parecer no se habría portado bien con ella al finalizar su relación.

Finalmente la cantante recalcó que su vida no gira en torno a ninguna persona y mucho menos a ningún hombre que ya no signifique nada, además, que viene enfocada en seguir creciendo profesionalmente en el rubro musical.

"Solo quiero expresar que mi vida no gira en torno a nadie y mucho menos a un hombre no me involucren más con el pasado. Lo que haga hoy en día con mi vida, en mis redes, no tiene nada que ver con el pasado", concluyó.

Paula Arias terminó afirmando que será la última vez que habla sobre su pasado ya que prefiere guardar silencio en temas personales que puedan afectar a su familia.

¡Se declaran la guerra! Paula Arias y Eduardo Rabanal se dicen de todo por redes

Paula Arias y Eduardo rabanal al parecer han finalizado su relación de tantas idas y venidas que ambos han tenido durante toda su relación sin embargo al parecer la ahora expareja no habría terminado en buenos términos ya que ambos se han dedicado a mandar una que otra indirecta en sus cuentas de Instagram.

Esto lo dejó al descubierto el programa de América hoy quienes analizaron cada una de las historias de Paula y de Eduardo en el que al parecer tildan su romance como una relación tóxica.

Para empezar Paula Arias publicó en sus redes sociales un mensaje dejando entrever que está enfocada en sus proyectos personales y concentrada en ella y en su familia.

"Reservadita, enfocada en lo mío sin hacer ni tirarle el mal a nadie trabajando por mí y para mí", decía inicialmente.

Por otro lado, Eduardo Rabanal publicó en sus historias que todo pasa por algo dejando entrever que tal vez su ruptura con la cantante tiene algún objetivo en su vida.

Y eso no fue todo ya que publicó otra historia en donde aseveraba que el tiempo siempre pone todo en su lugar.

"La vida y el tiempo son los mejores maestros. La vida nos enseña a aprovechar el tiempo y el tiempo nos enseña a valorar la vida", decía el mensaje.