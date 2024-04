Periodistas argentinos se burlan de declaraciones de Milett Figueroa sobre Tinelli: "Niega la separación"

Hoy les traemos un tema que está calentando las redes y no es para menos. Se trata de nuestra querida Milett Figueroa, quien recientemente ha sido motivo de risas y comentarios picantes por parte de los conductores del programa argentino "LAM". ¿El motivo? Sus declaraciones sobre la relación con los hijos de su pareja, el conocido presentador Marcelo Tinelli.

Periodistas argentinos se burlaron de las declaraciones de Milett Figueroa

Durante una entrevista en el programa "Mande quien mande", Milett Figueroa trató de poner las cosas claras sobre cómo se lleva con los hijos de Marcelo, especialmente con el más pequeño, Lolito, de solo 9 años. Sin embargo, sus comentarios no fueron recibidos con la seriedad que esperaba. Los presentadores de "LAM" no pudieron contener la risa y lanzaron varios dardos hacia la modelo peruana.

Uno de los momentos más comentados fue cuando Milett reveló que tiene un vínculo especial con el menor de los Tinelli. Los conductores de "LAM" no tardaron en burlarse: "Lo mejor de todo esto es cuando le preguntan '¿Con qué hija te llevas mejor?' con Lolito, no tiene remate, no hay que agregar más nada. No se lleva con las chicas. ¿Cuántos años tiene Lolo? ¿9? Es imposible llevarte mal con un nene, ya si te llevas mal sos una turra. Qué fácil nos haces todo Milett, querida".

Pero no todo quedó ahí. Continuaron agregando más leña al fuego con comentarios sobre la relación de Milett con el resto de la familia Tinelli: "¿Por qué está tan enojada y habla de sus sentimientos? Yo dije no van a durar y no duraron. Niega la separación. Lleva 3 meses de promoción de su película. (...) ¿Si se lleva tan bien con las hijas por qué no fue? Las chicas están cada una en su vida, lo que menos les importa es Milett y a Lolo, imagínate".

Milett defiende su relación con Marcelo Tinelli

A pesar de las burlas y los comentarios ácidos, Milett dejó claro previamente que se mantiene firme en su posición y defiende su relación con Marcelo. Ella asegura que están muy bien juntos: "Estamos muy bien. No puedo hacerme cargo de las cosas que se puedan decir aquí o en Argentina. No tenemos que estar todo el tiempo juntos para estar bien en una relación, cada uno respeta el espacio del otro".

Milett Figueroa confirma en #MQM que su relación con Marcelo Tinelli sigue en pie y que no hay separación pero Pia Copello le hace hincapié sobre el porqué el conductor no sale al frente a defenderla de los comentarios de la prensa argentina. #LAM pic.twitter.com/bw9B3MNXC8 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 12, 2024

Además, Milett ha expresado que tiene una buena relación con las hijas mayores de Tinelli, desmintiendo cualquier rumor de malos entendidos: "El otro día estaba hablando con Cande (hija de Tinelli) y nos reíamos de los apodos que me ponen. Me llevo bien con ella. Nunca he sentido como una mirada rara, siempre han sido súper amorosos conmigo".

En fin, parece que Milett está manejando con gracia y firmeza esta situación complicada, demostrando que más allá de las risas y los chismes, lo que realmente importa es la realidad de sus relaciones personales. Seguiremos pendientes de cómo se desarrolla esta historia y les traeremos todas las novedades. ¡No se despeguen!