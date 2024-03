"¡Por fin puedo contarlo!": Julián Zucchi anuncia importante noticia en sus redes sociales ¿con Priscila Mateo?

¡Con bombos y platillos! Julián Zucchi sigue dando que hablar en la farándula peruana. Tras su sonado ampay con Priscila Mateo, además de la acusación de infidelidad por parte de Yiddá Eslava, el argentino ha sorprendido al anunciar una IMPORTANTE noticia en sus redes sociales. ¿De qué se trata? ¿Tendrá algo que ver con Priscila Mateo? En la siguiente nota te lo contamos.

Julián Zucchi da importante anuncio en redes sociales

El nombre de Julián Zucchi está en el ojo de la polémica en los últimos días. Atrás quedaron los días de Pamela Franco, Pamela López y los Christians, ya que "Chollywood" nos ha regalado una nueva trama con el argentino como protagonista, junto a Yiddá Eslava y Priscila Mateo.

Pese a que todo lo expuesto por la excombatiente coincidía con la cercanía del estreno de la tercera parte de "Sí, mi amor" en Netflix, la "bronca" va en serio y recientemente, en su unipersonal, Yiddá habría mandado varios dardos para Julián Zucchi y Priscila Mateo.

Para dejar todo atrás y enfocándose en nuevos proyectos, Julián Zucchi compartió con todos sus seguidores una importante noticia en sus redes sociales. La noticia no tiene nada que ver con su actual pareja, con quien se encuentra disfrutando de unos días en Argentina, sino más bien, con su futuro profesional.

El ex "Parchis" contó que después de un largo tiempo, por fin puede "sacar pecho" por su primera coproducción con una empresa internacional. En sus redes, el argentino compartió toda su emoción por este gran paso en su carrera profesional.

" ¡Por fin puedo contarlo! Hace cuatro meses vengo trabajando silenciosamente para que este primer contrato como Julián Zucchi con una coproducción internacional llegue a buen puerto. Un sueño que hoy puedo compartirlo con ustedes: una película peruano-argentina que promete cruzar fronteras y unir culturas", señaló el exintegrante de "Combate".

Apunta alto

Además, Julián Zucchi resaltó que esta primera coproducción independiente con una plataforma internacional lo ayudará en su crecimiento como productor, uno de sus más grandes sueños.

"Estoy muy contento y agradecido porque desde que inicié con Wallaz Producciones , no he parado de trabajar para seguir creciendo como productor, llegar a las plataformas más importantes como #Netflix y Televisa Univisión con "Sí, mi amor" y 'Soy Inocente', me han dado la oportunidad que hoy estoy teniendo", agregó.

"Claro está que no lo habría podido realizar sin el apoyo de todos ustedes, desde ir a los cines al ver las películas, de ponerle play en Netflix o VIX, y recibir críticas constructivas. Por eso estoy más que orgulloso de lo logrado el día de hoy. Este es un paso gigante en mi carrera, y solo espero poder llevar nuestra historia a espectadores de distintas partes del mundo. ¡Gracias por acompañarme en esta emocionante aventura!", acotó.

Sin duda, la vida no solo le sonríe en el plano amoroso a Julián Zucchi, ya que con esta coproducción argentina, los "billetes" y sobre todo, trabajo, no le va a faltar.