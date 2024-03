¡Prohibido llorar! Sebastián Lizarzaburu protagoniza emotivo reencuentro con su hija (VIDEO)

Sebastián Lizarzaburu usos sus redes sociales para compartir el emotivo reencuentro que tuvo con su hija y es que el conocido 'Hombre roca' estuvo unos días internado a causa de un problema de salud.

Como se recuerda hace algunos días el deportista habló en sus redes sobre su recuperación después de haber sido sometido a una operación pero lo que más le dolía era no haber visto a su hija durante este periodo en el que estuvo hospitalizado.

Sensible reencuentro

Sebastián Lizarzaburu finalmente fue dado de alta luego de haberse sometido a una intervención quirúrgica, si bien es cierto no brindo detalles de su diagnóstico ya se encuentra recuperándose desde casa.

Sin embargo, Sebastián se mostró bastante sensible porque recién pudo ver a su hija después de varias semanas y es que el deportista ha demostrado ser bastante cercano a engreída y no duda publicar videos junto a su hija las veces que están juntos demostrando la conexión que tienen.

"Te extrañé muchísimo mi vida! Se que estos días no puedo hacer casi nada y estoy en reposo pero disfrutaremos cada minuto de este fin de semana", empezó diciendo Sebastián.

En el video se pudo ver como el 'Hombre roca' rompe en llanto al ver a su hija hacer sus tareas y es que es evidente la falta que le hizo su pequeña en este tiempo donde lo único que quería era ver a su hija para poder recuperarse mucho más rápido.

"Se que me cuidarás y sacarás lagrimas y sonrisas! Eres la que más necesitaba tener a mi lado y solo con escuchar tu voz en el pasillo del edificio me puse a llorar porque es la voz más maravillosa de todas y te amo como no tienes idea", siguió diciendo el deportista.

El popular 'Hombre roca' compartirá con su hija todo este fin de semana donde podrán hacer juntos diversas actividades con la debida precaución de Sebastián quien no puede hacer esfuerzos por su reciente operación.

Sebastián Lizarzaburu muestra los resultados de su delicada operación

Sebastián Lizarzaburu comunico a través de sus redes sociales que ya se encuentra fuera de peligro y que es cuestión de tiempo que le den de alta para que pueda recuperarse en su domicilio, sin embargo, compartió en sus redes cómo ha quedado la gran cicatriz que le ha dejado esta intervención.

"Los puntos no son de hilo absorbente porque dicen que la infección puede comer los puntos y fue. En el último está el dren: que ayer drenó y sacó lo que tenía que sacar. Herida limpia un día más de antibióticos. Si mañana el dren ya no bota nada y ven todo limpio me voy a casa a recuperarme", escribió el popular 'Hombre roca' en una imagen donde mostraba esta gran herida en su cuerpo pero que felizmente se encuentran ya mucho mejor y fuera de peligro.

Asimismo, Sebastián recalcó que todavía su futuro deportivo es incierto debido a la recuperación que tiene que pasar para poder volver ya apto para el gimnasio. Pese a ello reafirmó su compromiso con la competencia que ya se acerca y espera que este tiempo de descanso lo ayude para reincorporarse poco a poco a su estricta vida deportiva.

"Mi competencia sigue en pie y en plan para agosto en Miami. Si Dios quiere mi recuperación será rápida volveré al gimnasio y mi cuerpo mejorará rápido y podré llegar en el mejor nivel posible Si de algo estoy seguro es que mi objetivo está más claro que nunca", afirmó el modelo.