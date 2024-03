¡Puro amor! Andrea Llosa presenta oficialmente a su nueva pareja en redes con tierno mensaje

¡El amor, el amor! Andrea Llosa sorprendió hace algunos meses al revelar el final de su matrimonio a nivel nacional. Tras este sorpresivo anuncio, la conductora de televisión se había mostrado tranquila en compañía de su "soledad", sin embargo, todo esto terminó. Recientemente, la figura de ATV presentó de manera oficial a su nueva pareja y lo hizo con un tierno mensaje en redes sociales. ¿De quién se trata?

Andrea Llosa presenta a su nueva pareja

Las redes sociales se "remecieron" con un último anuncio de Andrea Llosa. La siempre frontal conductora de televisión ha decidido abrir las puertas de su corazón una vez más y no dudó en compartirlo junto a sus seguidores.

En una última publicación en su cuenta oficial de Instagram, la "enemiga" de Magaly Medina se mostró más feliz que nunca y lo sorprendente fue que no se encontraba sola. En la instantánea, se encontraba acompañada de un hombre, quien sería su nueva pareja.

"Pablo", fue el comentario que posteó Andrea Llosa en sus redes sociales acompañado de un corazón. Pese a que no ha revelado mayores detalles sobre su nuevo romance, eso no fue impedimento para que diversos usuarios reaccionen y la feliciten por esta nueva etapa en su vida.

"¡Bellos, felicidades, Andrea! Mereces la dicha de tener un amor bonito", "¡Felicidades! Hacen una linda pareja", "Qué linda parejita hacen, Andreíta, bendiciones en esta nueva etapa de tu vida", "¡Felicidades, Andrea! Mereces la dicha de tener un amor bonito, un amor recíproco. Tu rostro lo dice todo", mencionan algunos mensajes en su cuenta de Instagram.

Los chibolos la perseguían

A finales de enero de este año, Andrea Llosa ofreció una entrevista a un medio local donde se despachó con todo. Según confesó la conductora de televisión, se siente "tía", pero aclara que no se hará ninguna cirugía porque quiere envejecer "dignamente".

"No me haré cirugías. Creo que las cirugías, en vez de rejuvenecerte, te envejecen y no quiero cambiar mi rostro", empezó diciendo para luego agregar. "Me siento una tía, pero tía ricotona. Además, me lo hacen sentir".

Esta última expresión de Andrea Llosa despertó la curiosidad y causó gran revuelo con lo que confesó después. "Me escriben chibolos todo el tiempo en redes. Me invitan a salir y me dicen cosas subidas de tono", añadió la conductora.

Sin embargo, para tristeza de los chibolos que le tiran "maicito", Andrea Llosa reveló que en estos momentos se encuentra "ilusionada". "Hay alguien, pero no voy a dar detalles. Ilusionada sí estoy", confesó.

Al parecer, esa ilusión terminó concretándose en una realidad, ya que ahora se le ve muy feliz al lado de su nueva pareja, Pablo.