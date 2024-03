¿Magaly Medina despidió a su reportera por 'chaparse' a Julián Zucchi?: "El programa es primero y se respeta"

¡Escándalo en el mundo del espectáculo! La reconocida periodista Magaly Medina ha hablado sobre el polémico ampay protagonizado por su reportera Priscila Mateo y el guapo actor Julián Zucchi. En su programa "Magaly TV La Firme", Magaly no se mordió la lengua y dejó claro que las reglas del programa siempre están primero.

¿Magaly Medina despidió a su reportera que se 'chapó' a Julián Zucchi?

La urraca más famosa de la televisión, Magaly Medina, está en boca de todos por un tremendo lío en su programa "Magaly TV La Firme". Resulta que una de sus reporteras, Priscila Mateo, fue ampayada dándose un beso apasionado con el guapo actor Julián Zucchi. ¿Qué va a pasar ahora? Aquí te lo contamos todo.

Magaly no se quedó callada y dijo: "El programa es primero y se respeta". ¿Qué significa eso? Que para ella, lo más importante es su programa y no tolera problemas que puedan perjudicarlo. Así que ya te imaginarás que esto está dando mucho de qué hablar.

"Resulta que una de nuestras reporteras se ha convertido en noticia y eso en el mundo de la televisión, los reporteros están detrás de la noticia pero cuando se convierte en noticia puede pasar porque siempre están siguiendo la noticia. Siempre hay que mantener una distancia respetable, pero generalmente los reporteros se hacen amigos de mucha gente porque de esa manera obtiene información", dijo inicialmente Magaly.

La 'Urraca' explicó que en su programa, los reporteros a veces se hacen amigos de las estrellas para conseguir información, pero siempre manteniendo una distancia respetable. Sin embargo, ¡las reglas son las reglas! "Yo lo tolero. El programa es primero y se respeta", aseguró Magaly.

Seguidamente, Magaly Medina aclaró que no permite cosas que generen conflicto. "Me están preguntando si van a despedir a la reportera, acá no tengo pelos en la lengua y voy a responder porque acá tenemos nuestras discrepancias, pero también nos movemos con reglas éticas, nada que cree conflicto. Yo lo tolero. El programa es primero y se respeta", agregó.

¿Se conocieron en el reportaje de Magaly?

De esta manera, Magaly dejó claro que mientras su reportera no esté metida en un escándalo por un mal comportamiento, ella no la despedirá. Además aclaró que hizo una investigación interna y que su reportera y Julián se conocieron el día que le hizo un reportaje. Recalcó que ambos están solteros.

"El que tomó la iniciativa fue Julián Zucchi y ella recién le acepta una salida, a cenar, la primera semana de febrero. El reportaje se hace el 24 de febrero (24 de enero, dice la fecha de grabación), pero el primer contacto con él, para contactar la entrevista, no lo hace mi reportera, lo hace la asistenta de producción que conoce a Julián y Yiddá", dijo Magaly.

¿Y qué dice la reportera en todo esto? Priscila Mateo se defendió, diciendo, a través de Magaly, que su primer contacto con Julián fue en enero, cuando lo entrevistaron, y que no fue ella quien lo contactó. ¿Entonces qué pasó? El misterio sigue.

Pero ahí no termina todo, porque Magaly Medina también se enfrentó a las acusaciones de Yiddá Eslava, quien insinuó que la reportera podría haber tenido una relación previa con Julián. Magaly lo negó rotundamente.

En resumen, esto está que arde. La urraca no se anda con juegos y quiere dejar claro que en su programa se respetan las reglas. ¿Qué pasará con la reportera Priscila Mateo? Estaremos al tanto para contarte todos los detalles en este culebrón del espectáculo.