¿Hermana de Patricio Parodi se lleva mal con Luciana Fuster?: "No tengo ninguna relación, no me cae"

¿Hay preferencias? La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, decidió romper el silencio y hablar sobre su relación con Luciana Fuster. Por ello, al ser consultada sobre cómo se lleva con Luciana en Instagram, ella subió una historia contestando la pregunta. Lo que dijo dejó impactados a sus seguidores.

¿Majo Parodi se lleva mal con Luciana Fuster?

La hermana de Patricio Parodi, Majo Parodi, ha sacudido las redes sociales al revelar detalles jugosos sobre su relación con Luciana Fuster.

En una sesión de preguntas en Instagram, Majo no se guardó nada y respondió a las dudas de sus seguidores. Cuando le preguntaron cómo se llevaba con Luciana, su respuesta sorprendió a todos.

Majo dijo: "La verdad no tengo ninguna relación con Luciana, no me cae para nada. No mentira, me cae super bien. De hecho, siempre que estamos aquí, estamos juntas. Aitana la adora, siempre es 'Lu, lu lu', y Luciana ama a Aitana, siempre la busca. Además, como que tiene una química muy linda. Estamos aquí, nos metemos en la piscina, cosas normales entre cuñadas. Ahí está su respuesta".

Parece que la relación entre Majo y Luciana es más sólida de lo que pensábamos. Majo reveló que Luciana adora a su pequeña hija Aitana y que siempre pasan tiempo juntas cuando están en la misma ciudad. Aitana incluso la llama "Lu, lu, lu".

¡Una broma en redes! Majo hace reclamo a su querida cuñada

Pero aquí viene lo interesante. ¡Majo soltó una bomba! Resulta que Luciana Fuster tiene un vestido de Majo y ella quiere que se lo devuelva. "Luciana Fuster, nos llevamos muy mal (...) De hecho tiene un vestido mío, regrésamelo", escribió en su historia. Sin embargo, parece que esta declaración fue en tono de broma. Majo añadió unos emojis graciosos, dejando claro que no había ningún problema entre ellas.

Pero vamos a recordar un poco de historia. Cuando Patricio terminó con Flavia Laos, se dijo que las hermanas Parodi no estaban muy contentas con la relación con Luciana. Pero parece que las cosas han cambiado y ahora son más unidas que nunca. ¡Qué bonito!

Entonces, resumiendo, las cuñadas están más unidas que nunca. Esta noticia ha causado revuelo en las redes sociales y los fans están ansiosos por más detalles sobre la relación entre Majo Parodi y Luciana Fuster. Estaremos al tanto para más detalles o actualizaciones de esta historia de amistad en la farándula. ¡Hasta la próxima!