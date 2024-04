¿Qué dirá Ethel? Yaco Eskenazi se sincera sobre sus desayunos diarios: "Si es que hay presupuesto"

¡No le digas! Yaco Eskenazi estuvo envuelto en la polémica entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz en los últimos días. A raíz de esto, la hija de Gisela anunció en televisión nacional que ya no era más amiga de la parejita, pero, no espero recibir mil y un comentarios en contra. Tras todo esto, Yaco Eskenazi ahora luce más feliz que nunca y así se presentó en "Arriba mi gente", siendo este el tercer programa de otro canal que visita tras su salida de "América Televisión". En el canal de San Felipe, el excapitán de los "Leones" habló del "presupuesto" en sus desayunos y le recordaron que se podría meter en problemas, causando la risa del exchico reality.

¿Yaco Eskenazi no tiene presupuesto para el desayuno?

Desde hace unos días, Yaco Eskenazi ha estado en boca de todos a raíz de la pelea entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo. La esposa del exfutbolista acusó a la hija de Gisela de asombrarse por gusto respecto a la casa de Jefferson Farfán, pero lo hizo a manera de broma, algo que no le gustó para nada a Pozo.

Tras esto, la conductora de "América Hoy" salió a "fulminar" en televisión nacional a Natalie Vértiz y terminó con la amistad que tenían EN VIVO. A raíz de esto, Yaco señaló que no iba a declarar sobre el tema porque no entendía cómo una broma pudo llegar tan lejos por parte de Ethel Pozo. "Todo empezó como una broma y la otra parte (Ethel) se lo tomó muy personal. Incluso yo había dicho que estaba desempleado, "aguja" y lo pusieron en su programa, pero no me piqué", señaló en su momento el exchico reality.

A raíz de esto, las bromas sobre la posible "falta de dinero" de Yaco Eskenazi no se hicieron esperar y lo vacilaron en "Mande quien mande" y "Amor y Fuego" y siempre lo tomó deportivamente. Recientemente, estuvo presente en la cocina de "Arriba mi gente", donde lució sus dotes culinarios, destacando al preparar un rico y nutritivo desayuno.

Es en ese momento donde le preguntaron por lo que él acostumbra a tomar en su desayuno diariamente y, como todo deportista, señaló que se preocupa en nutrirse con proteínas. Sin embargo, soltó una frase que no pasó desapercibida, desatando la risa del también conductor de televisión. "Si es que hay presupuesto, le meto su carnecita, pero eso es si hay presupuesto...", señaló, siendo interrumpido por Fernando Díaz.

"No hables de presupuesto porque después te metes en problemas. Mira todo lo que te ha pasado", indicó Fernando Díaz ante la risa de Jacobo Eskenazi. ¿Fue una indirecta para Ethel Pozo?

¿Más mensajes ocultos?

Previo a la preparación del "pescado en salsa de limón", Yaco Eskenazi conversó con Fernando Díaz y Maju Mantilla. Cuando ya estaba listo para realizar el potaje, el experiodista de ATV le dejó en claro al excapitán de los "Leones" que en la cocina de "Arriba mi gente" SÍ se cocina.

"En esta cocina, sí se cocina. Acá si cocinamos de verdad, no te jalamos la lengua para otras cosas. Aquí queremos verte en acción", indicó Fernando Díaz, mandando una "chiquita" a "América Hoy", donde también tienen su segmento de "Cocinando con Famosos", pero aprovechan para hablar temas de farándula.

Palito de Fernando Diaz en #ArribaMiGente: "en esta cocina SI se cocina, no te jalamos la lengua para otras cosas" 🫢👇🏼 pic.twitter.com/rAbt7FP0uE — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 29, 2024

Asimismo, los conductores de "Arriba mi gente" empezaron a vacilar a Yaco Eskenazi sobre su posible ingreso a "El gran chef famosos". Si bien es cierto el ex "Esto es Guerra" no confirmó esto, tampoco se mostró incómodo ante la situación e incluso en un momento hizo un además de "puede ser", desatando gran furor en redes, ya que diversos "chefsitos" lo piden en el reality culinario. ¿Se dará?