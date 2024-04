¡Qué fuerte! Periodista argentino arremete contra conductoras de América Hoy: "Son falsas y mentirosas"

¡No paran los puñales! En los últimos días, "América Hoy" viene teniendo gran rebote en los medios argentinos, sin embargo, no es algo bueno para el magazine. Sobre todo para Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, conductoras centrales del programa, quienes recientemente han sido tildadas de "falsas" y "mentirosas" por Pepe Ochoa, periodista argentino de "LAM". Toda esta situación se dio en torno a las críticas constantes de los argentinos hacia Milett Figueroa.

Periodista argentino "destruye" a conductoras de "América Hoy"

Uno de los periodistas más reconocidos de "LAM", Pepe Ochoa, recientemente se enlazó EN VIVO con "América Hoy" para opinar sobre la supuesta crisis en la relación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Cuando todo hacía suponer que sería una conversación tranquila y pacífica, nada de eso pasó y, por el contrario, el comunicador sacó al fresco a las conductoras del magazine de América Televisión.

Fiel a su estilo y sin tapujos, Pepe Ochoa "les dijo su vida" a Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna, a quienes tildó de "falsas" y "mentirosas". Eso no fue toda, ya que también las acusó de ser hipócritas y generar todo un circo solo para tener rebote.

"Son falsos, son un programa que son falsos para tener rebote ... nosotros tenemos rebote a través de la información que traemos a un programa, ustedes nos piden información, opina de nosotros, rebota de Perú a Argentina, me parece bárbaro y todos entendemos el juego", explicó en un inicio.

Asimismo, señaló que no le gustó para nada que las tres conductoras antes mencionadas lo critiquen a sus espaldas, luego de que él sea fuente de información para ellas en su programa. "A mí lo que me parece que si me viene preguntar cosas o me piden información por atrás y después salen hablar de mí, de mis opiniones a matarnos con Yanina. Me parece que es una falta para conmigo", añadió.

No se quedó callado

Otra de las cosas que le molestó tremendamente a Pepe Ochoa fue que, sin previo aviso, lo enlazaran con Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, quien prácticamente se burló en su cara al señalar que está mal informado sobre la actual situación sentimental entre la peruana y Marcelo Tinelli.

"Ahí los llamé traidores porque esas cosas son una traición, donde ustedes me han podido haber avisado. No tengo ningún problema y me lo banco. Pero tampoco se hagan lo que son, los más buenos del universo cuando son malísimos, los cuatro que están ahí", indicó ante la sorpresa de todos en el set.

En defensa propia, Janet Barboza le pidió respeto y que prime una conversación alturada entre ambas partes. Pese a que señaló no "pintarse" de buena gente, la "Rulitos" lo hizo indirectamente y esta fue su respuesta. "Aquí no nos pintamos de buenos, pero si somos personas que respetamos y sabemos cómo son los límites, que no insultamos y que no utilizamos adjetivos que ustedes han utilizado", se defendió, para luego, contradiciéndose, aseguró que todos los conductores de "LAM" serían "marionetas" de Marcelo Tinelli.

Pepe Ochoa de #LAM: "¿qué problema hay en que piense que Milett Figueroa es o no es una trepadora? ¿Porqué hacen un circo de todo esto?" #AméricaHoy pic.twitter.com/LyKCSHok00 — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 24, 2024

"Sigo pensando que el marionetero es Marcelo Tinelli, Yanina y que tú eres la marioneta. Los que ustedes están haciendo es promocionando el reality del jefe...", enfatizó.

La pelea entre Pepe Ochoa y las conductoras de "América Hoy" estuvo demasiado intensa y prácticamente, el argentino "barrió" con las peruanas. ¿Habrá segundo round? Estaremos atentos porque estamos seguro que estos dimes y diretes no acabarán aquí.