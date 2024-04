¡Se la mandó! Fernando Díaz manda "chiquita" a Ethel Pozo tras pelea con Natalie Vértiz: "Mejor quédate callada"

¡Se tenía que decir y se dijo! La reciente polémica entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo ha estado en boca de toda la farándula nacional. Diversas figuras del espectáculo han salido a opinar y la gran mayoría le ha dado la razón a la esposa de Yaco Eskenazi. A esta serie de comentarios se sumó Fernando Díaz, conductor de "Arriba Mi Gente", quien dio su punto de vista al respecto y le mandó un potente mensaje a la hija de Gisela Valcárcel. ¿Qué le dijo?

¿Qué pasó entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz?

Luego de ver el adelanto de lo que será la entrevista de los conductores de "América Hoy" con Jefferson Farfán, Natalie Vértiz no pudo ocultar su sorpresa. En las imágenes del adelanto mostrado, se ve a Ethel Pozo, Janet Barboza, Brunella Horna y "Giselo" entrar a la casade Jefferson Farfán.

"Oye bien graciosa Ethel cómo se sorprende con la casa de La Foca, cuando su casa es del mismo tamaño creo. He estado escuchando a Ethel que no va a Disney, que no paga fast pass, claro que paga, ella paga mega pass, pasa directo en las filas de Disney. Ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, amiga, ¿cómo te haces no? Qué chistosa mi amiga Ethel", señaló Natalie Vértiz.

Estos comentarios no tardaron en llegar a oídos de Ethel Pozo, quien mediante su cuenta oficial de "X" (ex Twitter) decidió responderle con todo a Natalie Vértiz. A la hija de Gisela Valcárcel no le hizo nada de gracia que la conductora de "Estás en Todas" de a entender que tiene una casa igual de grande que la de Farfán o que pague para no hacer cola en Disney World.

"Yo siempre tuve halagos para ella en TV (...) Mañana la aclaro, porque ella no conoce mi casa. Pero si es una pena que lo diga y la gente le crea . Entiendo tus palabras porque cualquiera que la escucha, claro parece que ella conociera mi casa y que yo hubiera ido a Disney igual que ella. Totalmente falso. Justamente porque la conozco, no voy a permitir que mienta así", finalizó Ethel Pozo, quien en su programa, volvió a tildar a la esposa de Yaco de "mentirosa".

Fernando Díaz contra la hija de Gisela

Además, Ethel Pozo anunció en televisión nacional que dio por terminada su amistad con Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi. La conductora de "América Hoy" fue enfática al señalar que no iba a tolerar que se hablen mentiras sobre su persona y señaló que la ex Miss Perú habría dicho hasta cuatro falacias en su contra.

Tras todo esto, diversas figuras del espectáculo se pronunciaron al respecto y esta vez fue el turno de Fernando Díaz. El conductor de "Arriba Mi Gente" señaló que en muchas ocasiones es mejor quedarse callado, ya que contestar de manera negativa no le suma a nadie.

Fernando Díaz sobre la pelea entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz y los mensajes sobre "las amistades y mentiras": "Si no vas a decir nada agradable de quien fue tu compañera, mejor quédate callado". #ArribaMiGente #AméricaHoy pic.twitter.com/ITlleseYXa — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 21, 2024

"Esas cosas no se dicen creo yo. Eso te 'karmea' feo y no te suma, ni contestar tampoco. Si no vas a decir nada agradable de tu compañero o de quien fue tu compañera, mejor quédate callado porque finalmente el mundo da muchas vueltas", señaló haciendo referencia a la pelea entre Natalie Vértiz y Ethel Pozo.