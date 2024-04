¡Qué fuerte! Magaly llama 'brutos' a quienes afirmaron que recibió plata para no transmitir ampay

En la última edición de Magaly TV la firme la conductora no fue ajena a las críticas y comentarios que ha recibido este último fin de semana debido a la publicación de la promoción de un presunto ampay.

La popular 'Urraca' no dudó en aclarar la avalancha de comentarios que ha visto en redes sociales y que muchos le parecieron desatinados y fuera de lugar dejándola mal parada por lo que no dudó en defenderse.

No se queda callada

Magaly Medina no dudó en mostrarse indignada con los recientes comentarios que recibió en redes sociales después de que se hiciera público un supuesto ampay que iba a salir el aire este lunes.

Cuando el presunto ampay se publicó en las redes del programa de Magaly diversos usuarios que lanzaron nombres al azar de quienes podrían ser los protagonistas y hasta chancaron a la periodista luego de que saliera a aclarar que no existía ningún ampay y que solamente se trataba de una promoción general del programa.

"El hecho de soltar nombres es propio de redes sociales, pero nosotros como medio de comunicación no lo hacemos. El día que yo tenga imágenes lo voy a decir, quién es y cómo es, no anden aventurando", dijo inicialmente Medina.

Por otro lado, la conductora despotricó en contra de quién es la criticaron por presuntamente haber recibido algún tipo de dinero para no transmitir el polémico ampay.

"Ay, ya le cayó su platita. No tarados, no brutos, que ponen esos comentarios (...) Gente ignorante que tiene un móvil en la mano y se creen los dueños del mundo", dijo la periodista.

Además, aclaró que ella nunca ha aceptado ningún tipo de soborno a cambio de no publicar algún tipo de imágenes que comprometan a alguna persona a nivel nacional.

Incluso, recalcó que no hay dinero que compre ninguno de sus famosos ampays ya que es lo que entretiene a su público y por el que ella ha construido una carrera durante años.

"Salían a decir que me han aceitado, que atrevidos. Yo cuanto tengo un ampay, no hay dinero que pueda comprarlo o que lo desaparezca, para mí el valor del público es más reconfortante de lo que me puedan ofrecer", aclaró.

"Nunca duden, a mí no me van a aceitar jamás, no hay dinero en el mundo. Esto lo hago por placer, el venir todas las noches lo hago por placer", sentenció la conductora.

