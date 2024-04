¡Qué fuerte! Mayra Goñi se luce en un lujoso yate junto a un hombre que ofrece "chicas gratis": "Un buen servicio"

¡Algo anda mal! Desde hace varios meses, Mayra Goñi da que hablar por su "lujosa" vida en Estados Unidos, específicamente en Miami. Muchas figuras del espectáculo han levantado diversos rumores sobre cómo se ganaría su vida y una de las más incisivas a sido Magaly Medina. Por ello, gran sorpresa causó recientemente verla en un video junto a un hombre que ofrecía "chicas gratis" e incluso aseguró que daban "un buen servicio". ¿Qué pasó realmente?

Mayra Goñi en el "ojo de la tormenta" por reciente video

Después de mucho tiempo, Mayra Goñi vuelve a ser tendencia en el mundo de la farándula peruana. La recordada "Viviana" de "Ven Baila Quinceañera" viene disfrutando de su cómoda vida en Estados Unidos, sin embargo, recientemente, causó gran sorpresa al aparecer en unas imágenes que rápidamente se volvieron virales.

En redes sociales, la exparticipante de "El gran chef famosos" se lució en un lujoso yate en compañía de un empresario, aparentemente, de origen chino, donde promocionan el vehículo en mención y se le ve junto a más influencers.

Lo curioso de la situación fue lo que este hombre dijo respecto a las chicas con las cuales se encontraba. Según lo que se escucha en un video, el hombre ofrece "chicas gratis" que, incluso, en sus propias palabras "dan buenos servicios".

"Oigan esto es solamente lo que hacemos acá en Miami porque algunos de ustedes estaban curiosos y como tenemos chicas hermosas gratis acá en el bote, obviamente el bote es hermoso. Hermoso yate y la gente lo ama. El bote está en condiciones inmaculadas y haces esto gratis. Tienes chicas gratis, así de simple" , se escucha.

Rápidamente, las imágenes se volvieron viral, despertando, nuevamente, muchas especulaciones respecto a la mejor amiga de Flavia Laos y Ale Fuller. Por ello, no dudó en comunicarse con Rodrigo González y Gigi Mitre de "Amor y Fuego" para dar su descargo al respecto.

Se defiende por polémico video

Según Mayra Goñi, ella fue víctima de un vil engaño por parte de un promotor. La persona en mención le ofreció a una amiga de ella pasar su cumpleaños en un lujoso yate, pero no pensó que, sin su autorización, la usarían para una campaña que no tiene nada que ver con los valores que ella predica.

"La otra vez estuve en una fiesta y conocimos con mis amigas a un promotor que nos dijo que nos podía dejar entrar a discotecas. Habló con mi amiga y le dijo que tenía un bote para salir si queríamos. Yo le dije que pregunte bien antes de ir. (...) Cuando llegamos vimos que era un bote medio raro y no quería que me graben porque se podía malinterpretar, estaba incómoda", contó.