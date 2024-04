"Burro, inútil y fracasado": Yanina Latorre "destruye" EN VIVO a Rodrigo González y le dice de todo

¡QUÉ FUERTE! Al parecer, Perú y Argentina no solo se enfrentarán, desde ahora, en algunas disciplinas deportivas, sino también, habrá "guerra" de conductoras. Recientemente "estalló" todo entre los conductores de "LAM" (Argentina) contra "Amor y Fuego" (conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre) y "América Hoy" (conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna). A las segundas las "noquearon" de uno solo, pero con los primeros en mención hay mayores dificultades. Por ello, en la más reciente edición del programa "gaucho", Yanina Latorre despotricó contra "Peluchín" y le dijo de todo, tildándolo de "burro, inútil y fracasado".

Yanina Latorre arremete con Rodrigo González

La guerra entre Argentina y Perú está más que declarada. No por el partido crucial que sostendrá nuestra selección femenina sub20 contra las gauchas hoy a las 9 de la noche, sino por los conductores de los principales programas de espectáculos de ambos países.

"LAM" se enfrenta ahora a "Amor y Fuego", luego de "cantarle sus verdades" a las conductoras de "América Hoy". Durante la emisión del programa de ayer de Willax, Rodrigo González sacó todo el historial de Yanina Latorre y la expuso a nivel nacional. Esto no fue para nada del agrado de la panelista argentina, quien, fiel a su estilo, le dijo de todo al popular "Peluchín".

"Metes cosas que no tienen nada que ver (...) cuando doy una data es real. Amor, a mí nadie me dice lo que tengo que decir, me niegan todo y mis primicias siempre se concretan. Tuve acá las mejores primicias, llevó sentada diez años acá, no me rompas las pel**, no te metas en mi vida privada. No tiene nada que ver ni lo que me pasó con Diego ni con nadie", empezó "calentando" Yanina Latorre para luego mandarse con todo en contra del compañero de Gigi Mitre.

"Sos un pelotudo, un fracasado, burro e inútil. Mañana (hoy) levántalo, pasálo (sus declaraciones) y así te doy otro puntito más de rating a tu programa que me han dicho que no existe, que son de cuarta. ¿Qué tiene que ver mi marido en todo esto? No entiendo", acotó la argentina.

"No sabes ni hablar, pensabas que era gracioso lo que estabas diciendo, pero nada que ver. Tienes un humor raro, eres un imbécil, no es nada gracioso", sentenció.

Nadie le dice que decir

En otro momento, se tomó el tiempo de contestarle a "Peluchín" por dejar entrever que los conductores de LAM serían "marionetas" de Marcelo Tinelli. Esto también lo había manifestado Janet Barboza en el enfrentamiento que tuvo con Pepe Ochoa, periodista del mismo programa.

"No nació la persona que me diga lo que tengo que decir. He criticado a Pamela David trabajando acá, a mí todo me "chupa un hue**", porque tengo espalda. Sos tan burro que no sabes ni hablar. ¡DEJEN DE COLGARSE DE MÍ, PRUEBEN HACER UN PROGRAMA SIN MENCIONARME!", dijo visiblemente ofuscada.

Yanina Latorre siguió apuntando contra Rodrigo González, Gigi Mitre y #amoryfuego: "Pedazo de burro, me metieron los cuernos, fui la víctima. Dos fracasados. Voy con #MagalyTVLaFirme" #LAM pic.twitter.com/XNACLZhDpU — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) April 26, 2024

Pese a todo lo mencionado anteriormente, la "bomba" vino en lo último de su intervención. Yanina Latorre y el panel de "LAM" dejaron abierta la posibilidad de un enlace con Magaly Medina e incluso, la "amiguísima" de Milett Figueroa aseguró que vendría a Perú para sentarse en el programa de la "Urraca"

"Es más, pedazo de burro. Me metieron los cuernos, fui víctima, ¿qué maldad hice? ¿Tenés alguno que me gar** para contar? Son dos fracasados (por Rodrigo González y Gigi Mitre). Voy a ir a lo de Magaly (Medina) ahora, ahí estaré", señaló Yanina Latorre. ¿Qué responderá Rodrigo González? A estar atentos porque esta pelea tiene para rato.