¿Qué pasó? Yiddá Eslava preocupa a sus fans con noticia en redes: "Estoy convaleciente, me operaron"

Yiddá Eslava ha dejado a sus seguidores preocupados luego de confesar que ha sido operada, sin embargo, se mantiene activa para seguir cumpliendo con sus proyectos personales y cuidando de sus engreídos.

La actriz brindó detalles de los detalles de su operación y como se encuentra actualmente ya que esta intervención ha generado que frené por un momento sus planes.

En reposo

Yiddá Eslava anunció mediante sus redes sociales que ha sido operada debido a un hernia umbilical que ya tenía hace algún tiempo y que ya le habría traído consecuencias en su vida diaria.

"Me tuvieron que operar por eso tuve que cancelar el show el martes me han operado de la hernia tenía una hernia en el ombligo y una de las diástasis de 25 cm pasó a 8 cm pero no podía cerrar más por la hernia", dijo inicialmente Yiddá.

Seguidamente la actriz aseveró que se siente con dolor debido a las cicatrices que tiene pues confesó que el corte se asemejaba mucho a la de su cesárea.

Yiddá anuncia que fue operada

"Me operaron y estoy un poco convaleciente por qué me tuvieron que arreglar la hernia y luego cerrar los músculos con los puntos y es como abrir un poco más de la cesárea, un tajo grande y de paso ya hacer una abdominoplastia, jalo casi 3 cm de piel", confesó la expareja de Julián Zucchi.

Pese a que se encuentra caminando de a pocos para recuperar el movimiento con los días, Yiddá recalcó que pondrá de su esfuerzo para recuperarse a la velocidad de la luz ya que no desea seguir cancelando fechas de sus shows.

"Estoy caminando como el maestro yoda pero hay que seguir adelante tengo que seguir trabajando", dijo Eslava.

Finalmente, la multifacética Yiddá mostró su recuperación y como viene afrontando su día a día, pero con la mejor actitud por el bienestar de sus hijos.

Yiddá Eslava sorprende con drástico cambio de look

Yiddá Eslava ha dejado atónitos a sus fieles seguidores luego de publicar un motivador video en donde confiesa que viene recuperándose de todo el proceso mediático que se vio envuelta a raíz de su separación con Julián Zucchi.

La actriz demostró que tiene tres personalidades dentro de ella y una de ellas dejó a los usuarios sorprendidos tras evidenciar a una rockera sensual y atrevida.

"Y de eso se trata la vida, no de quedarse sufriendo por los golpes que te da, sino de aprender de ellos, LEVANTARSE y SEGUIR ADELANTE. ¡NADIE VA A LUCHAR POR TU METAS, SOLO TÚ, CON TU ESFUERZO Y DEDICACIÓN!", escribió Yiddá.





Es ahí donde la actriz se dejó ver cambiada, con extensiones de cabello y con un piercing en el labio causando sensación en redes sociales.

Además, reveló los proyectos en los que se encuentra trabajando y anunció que está dispuesta a seguir recibiendo más ofertas laborales ya que a raíz de su separación con el padre de sus hijos perdió contratos.

Diversos usuarios elogiaron a Yiddá por lucir mas regia que nunca y por no dejarse tumbar por las adversidades de la vida.