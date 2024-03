Rafael Cardozo 'advierte' a Angie y Jota tras embarazo: "Si no soy el padrino, se termina la amistad"

Les traemos una noticia que nos tiene emocionados y felices. Angie Arizaga y Jota Benz están esperando un bebé. Sí, leyeron bien, la pareja que todos queremos, compartió la linda noticia en sus redes sociales, y no podemos evitar sonreír con ellos. Ante ello, Rafael Cardozo reaccionó y su mensaje dio de qué hablar.

Hoy, 2 de marzo, Angie Arizaga y Jota Benz nos dieron la sorpresa de sus vidas, anunciando que van a ser papás. El mensaje que compartieron en Instagram nos dejó a todos con el corazón lleno de ternura. Y como no podía ser de otra manera, las felicitaciones y buenos deseos de varios personajes de la farándula no tardaron en llegar.

Pero aquí viene lo jugoso. Nuestro querido Rafael Cardozo, gran amigo de la pareja desde los tiempos de "Esto Es Guerra", no perdió tiempo en dejar un comentario que nos dejó a todos con la boca abierta. Dijo nada más y nada menos que: "Si yo no soy el padrino... se termina la amistad. Felicidades". ¿Alerta de amistad en la farándula?

Comentario de Rafael Cardozo al post de Angie Arizaga. (Foto: Captura de pantalla)

Y eso no fue todo. La reacción de otros artistas no se hizo esperar. Desde Mario Irrivarren hasta Tula Rodríguez, pasando por Natalie Vértiz, Mario Hart, Cathy Sáenz, Janick Maceta, Ethel Pozo, Claudia Serpa, Ezio Oliva, Magdyel Ugaz, y muchos más, inundaron las redes con mensajes llenos de alegría y buenos deseos.

¿Cómo reaccionó Angie a esta noticia tan especial? En su publicación de Instagram, compartió sus emociones:

"La bendición que está en camino me tiene muy ilusionada. ¡De solo pensar que dentro de mí está el resultado del amor tan grande que tengo con Jota, me llena de alegría! Imposible decir que no sentí miedo, haciéndome mil preguntas. Ya no es pensar solo en mí, es pensar en nuestro bebé y en nuestra familia. No se imaginan cuánto esperé este momento, cuántas pruebas negativas, cuántos abrazos diciéndome 'ten paciencia', cuántas lágrimas y dolor cuando la prueba era negativa, cuánta presión de la gente que ni conocía, al punto de darme por vencida... de decir tal vez' esta etapa no es para mí' y me dediqué a sanar por dentro".