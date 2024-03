Angie Arizaga y Jota Benz revelan sus trapitos sucios: "No soporto que te pongas mis aretes"

Jota Benz y Angie Arizaga no se aguantaron nada en su reciente visita a "Arriba Mi Gente". Ambos revelaron sus trapitos sucios e hicieron algunas confesiones. Hubo risas, revelaciones y hasta un poco de picardía.

Jota Benz y Angie Arizaga rompen la "maldición" de EGCF

Antes de entrar al juego 'No Soporto', ambos no pudieron evitar expresar su agradecimiento por la buena onda del público en su nueva aventura culinaria. Jota Benz, nostálgico, recordó que Latina fue su primera casa y Angie, un poco nerviosa por la noche de eliminación en "El Gran Chef Famosos x2", soltó un "gracias" lleno de emoción.

"No sabemos aún, porque dicen que es una maldición. Todos los nuevos que han ingresado se van a la semana. La verdad es que no quisiéramos eso, porque hemos pedido permiso en la radio para estar en el programa y regresar a los días sería un poco rochoso", compartió Angie Arizaga, dejando ver que la competencia está que arde. Lo genial es que rompieron la "maldición" y se quedaron una semana más.

Jota Benz y Angie Arizaga sacan sus trapitos sucios

Pero, lo bueno vino con el juego 'No Soporto'. En esta sección, Jota Benz y Angie sacaron sus trapitos al sol. ¡Y qué buenas confesiones soltaron!

Jota Benz soltó la primera bomba: "No soporto que te hagas la loca con los aplicativos de comida para que pida yo. No soporto que ahora lleguemos tarde a la radio por tardona. No soporto que a las dos de la madrugada yo piense que está pasando el camión de basura, pero eres tú quien está roncando. No soporto que cada vez que entre al baño estén tus medias tiradas en el piso", lanzó sin pelos en la lengua.

Pero Angie no se quedó callada y contraatacó: "No soporto que cuando te quiera cocinar tú dices 'mejor mi ama'. Tienes mamitis... No soporto que te pongas mis aretes. Esos aretes son míos, señores. No soporto que dejes tus medias encima de la cama y en mi almohada. No soporto que uses mi laca. No soporto que no tengas un tatuaje con mi nombre".

La batalla de 'No Soporto' fue un espectáculo! Y aunque salieron a la luz algunos "detallitos", la pareja demostró que el amor puede con todo. ¡Qué viva el amor y los secretos compartidos en la farándula! Estaremos pendientes de cualquier novedad al respecto.