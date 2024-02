¿Reconciliados? Jesús Barco lleno de globos la casa de Melissa Klug y pasan la noche juntos

Jesús Barco no deja de hacer esfuerzos para recuperar el amor y la confianza de Melissa Klug por lo que las cámaras de Magaly lo captaron en acción.

Como se recuerda hace ya algunas semanas atrás el jugador usó un polo con la foto de Melissa y su hija pidiendo perdón, este hecho causó polémica y hasta risas de parte del público.

No sé rinde

Magaly Medina presentó en su último programa las imágenes que confirmarían la reconciliación entre Jesús Barco y Melissa Klug, pues el jugador sigue haciendo méritos por recuperar a su familia.

Esta vez el pelotero fue captado ingresando a la vivienda de la empresaria con un ramo de globos, al parecer para la madre de su hija.

Jesús quiso despistar cualquier sospecha de su llegada a la casa de la empresaria, sin embargo, sus esfuerzos fueron en vano.

Los urracos captaron a Barco a las 5:44 de la tarde del pasado 14 de febrero entrando a la casa de la chalaca en el carro de otro pelotero, Justin Alarcón, al parecer para engañar a los periodistas que lo siguen.

A las 8:51 de la noche del mismo día, se ve al futbolista saliendo en su vehículo con uno de los hijos de Jefferson Farfán. Tras dar una vuelta, regresan a la casa.

Al día siguiente, a las 10:15 de la mañana, las cámaras de Magaly captaron al jugador saliendo de la casa de Melissa Klug, con una ropa diferente a la que entró.

Melissa por su lado, no se quedó callada y aclaró la situación a la producción de la "Urraca" revelando el motivo por el que Barco fue visto en su casa.

"Por si acaso ayer me operaron de emergencia y obviamente tenía él que estar con su hija, ya después hablen lo que deseen, estoy mal ahorita. No me han podido controlar la hemorragia así que lo seguirán viendo por mi casa", dijo.

Una prueba más

Melissa Klug y Jesús Barco ya habrían retomado su relación, sin embargo, por el momento no lo quieren hacer público, así lo demostraron las pruebas que publicó en sus redes Evelyn Vela, la mejor amiga de la empresaria.

Hace algunos días la parejita habría tenido un encuentro en el que estuvo presente Evelyn Vela, al parecer la pinky de 'La Klug' ha sido la intermediaria para que ambos puedan arreglar sus diferencias y considerar darse un nueva oportunidad.

Todo quedó evidenciado cuando Evelyn publicó unas historias donde se ven don manos unidas, de acuerdo a los tatuajes del jugador y de la manicure de Melissa, quedó claro que se trataba de ambos quienes habrían retomado su relación.

"Forever", decía la descripción de la fotografía que publicó Vela.

Cabe recalcar que Evely confesó para un diario local que Jesús Barco jamás fue infiel como se especulaba en los medios de comunicación y que habría sido otro motivo por el que Melissa decidió finalizar la relación.