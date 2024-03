"Roberto ya estaba separado de Mónica Delta", Mávila Huertas se amista con Magaly tras recordado ampay

Mávila Huertas sorprendió al aparecer en un informe especial en el programa de Magaly TV la firme Y es que como se recuerda la conductora de noticieros fue ampayada en dos oportunidades por el programa de la periodista pese a ello reiteró que nunca cometió alguna falta.

La periodista brindó detalles de su vida personal y sobre cómo es su día a día siendo una mujer soltera de 53 años.

Su otra faceta

Mávila Huertas se animó a brindar una breve entrevista para el programa de Magaly Medina dejando atrás algunas diferencias que pudo haber tenido con la popular "Urraca" luego de que salieran a la luz dos ampays de la periodista.

Lejos de mostrar algún tipo de problema con la periodista, Magaly Medina le dio la bienvenida a su nueva casa televisiva y recalcó que iba a contar detalles importantes de su vida personal.

"Esta nota estaba hecha desde que Mávila llegó al canal pero estaba en modo castigada, pero como yo soy paz y amor y que me gusta dar la bievenida a las nuevas integrantes a la gran familia de ATV, nosotros somos un canal grande e inmenso. Esta es nuestra bienvenida, Mávila nos abrió las puertas de su casa, no nos habló de política, nos habló de su vida personal, nos ha contado muchas cosas que quizá la gente desconocía de ella", dijo la 'Urraca'.

Asimismo, la reportera cuestionó a la periodista Si alguna vez había asumido el papel de una Pamela Franco ya que fue tildada de amante cuando apareció con el esposo de Mónica Delta recalcando que jamás fue la manzana de la discordia.

"Aparecía con quien luego fue mi esposo Roberto. El "Urraco" que nos ampayo dijo 'allá va Mávila con Roberto Reategui' que en efecto todavía estaba casado con Mónica Delta pero dicen 'van al departamento de Mávila' y no era mi departamento era el departamento de Roberto, así hubiera quedado claro que Roberto ya estaba separado de Mónica", dijo Huertas.

Esto provocó que la prensa enfocara la atención en su persona y la busque hasta debajo de las piedras para obtener algunas declaraciones de estas polémicas imágenes lo que la llevó a esconderse en una maletera.

"Todos los periodistas de espectáculos me esperaban en la puerta de de Panamericana y Federico Salazar me dijo 'entra a la maletera de mi carro para que no vean cómo vas a salir'. Yo entré, Federico sale manejando y en la Javier Prado me dice 'dónde te dejo'", contó.

Finalmente Mávila Huertas reconoció que sí se equivocó cuando fue captada con el ex ministro de economía Luis Miguel Castilla en plena pandemia y sin usar mascarilla.

Pese a todo ello la conductora de noticias se mostró feliz de poder salir en Magaly sin que se tratase de un ampay y agradeció la oportunidad de poder contar un poco más sobre su vida personal.

"Soy Mávila Huertas y claro que uso tangas, soy Mávila Huertas y claro que tengo un perro que me ladra, soy Mávila Huertas y soy fanática de Frozen, soy Mávila Huertas y voy a salir en Magaly", dijo imitando el TikTok de Christian Domínguez. "Estoy contenta de salir en Magaly y que no sea en un ampay", aclaró.

¿Por qué Mónica Delta se sintió agradecida con Magaly Medina?

Antes que Magaly TV La Firme emita el ampay de Roberto Reátegui y Mávila Huertas, la conductora se comunicó con la periodista para advertirle sobre las imágenes que transmitiría, un gesto que no pasó desapercibido para Mónica Delta.

"A mí, eso (el aviso de Magaly Medina sobre el ampay a Roberto Reátegui), me dio la oportunidad de que él pueda hablar con sus hijos y protegerlos de alguna manera de la andanada de preguntas y primeras planas que hubo a raíz de este tema posteriormente", dijo.

La conductora contó que antes de hacerse público, su expareja habló con sus hijos: "Lo que mejor uno puede hacer es hablar. Diciéndoles que esto va a pasar y esto van a decir pero que ellos saben quienes son sus papás y que saben cono actúan sus papás", reconoció.