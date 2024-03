'Robotín' afronta una infección testicular a causa de su diabetes: "No puedo caminar"

Alan Castillo o mejor conocido como Robotín bien atravesando un difícil momento en su vida personal y es que el personaje cómico viene sufriendo las consecuencias de la diabetes que padece hace ya varios años atrás por lo que ha pedido ayuda a sus colegas para poder costear las medicinas y tener una pronta recuperación para seguir trabajando.

Según "Robotín" está sufriendo de una infección testicular esto le ha impedido caminar y poder continuar con sus actividades diarias que les permitía tener un ingreso Y poder solventar sus necesidades básicas y la de sus hijos.

La pasa mal

Es muy querido Robotín ha preocupado a sus seguidores al revelar que está sufriendo un grave cuadro de infección testicular estos es provocado a causa de la diabetes de la que padece hace ya varios años atrás sin embargo tiene la esperanza de que se va a recuperar para seguir llevando el pan a casa.

Hace poco a través de una transmisión en vivo por tik tok el actor cómico reveló que su enfermedad le ha ocasionado la orquioepididimitis esto significa que es una inflamación a uno de los testículos o a ambos esto le impide continuar con sus labores diarios como artista.

"Alejado de los shows por un tiempo hasta recuperarme. Me dio una fuerte infección que por el momento me dificulta caminar tengo fiebre náuseas mi glucosa a pesar de que hice dieta 3 días no baja, está casi el triple de lo normal. Con inyecciones a la vena ya por tres días pero el dolor no se va", dijo inicialmente Alan Castillo.

Asimismo, recalcó que no puede dormir con facilidad pese a ello sigue teniendo chequeos para ver con exactitud qué es lo que lo aqueja y agradeció a sus seguidores quienes han estado pendientes de su estado de salud.

Por otro lado, Robotín hizo un mea culpa ya que considera que no sea de cuidado lo suficiente estos últimos años pese a que la diabetes ya era un tema delicado.

El personaje cómico confía en qué ciudad es clave para que se recupere de manera inmediata.

"La diabetes ha cambiado mi vida sobre todo en el estilo de la alimentación ya no puedo tomar gaseosas, energizantes, ají ni alimentos en grasa. Me excedí en estos años y ahora estoy pagando los platos rotos", dijo Alan.

Además, afirmó que no puede caminar debido a esta fuerte infección pero que ya se encuentra en tratamiento para que pronto pueda volver a los escenarios ya recuperado.

Finalmente, reveló que a causa de la diabetes cuando aumentan sus preocupaciones le sube la glucosa esto hace que decaiga anímicamente y el cuerpo lo percibe.

"Es un poco complicado porque el hígado y el riñón se deterioran ya que algunos alimentos no llegan a pasar y empiezan los reflujos", agregó.

Po otro lado, recalcó que a pesar de que no ha recibido el apoyo de sus colegas artistas ha recibido el respaldo de sus amigos payasos sus amigas animadoras y todos las personas del rubro infantil que en algún momento han compartido juntos.

Incluso confesó que su expareja la conocida como Robotina se contactó con él para saber cómo se encuentra de salud dejando atrás el pasado que los marcó para entablar una amistad sana y libre de polémica.

Robotín dedica tiernas palabras a Robotina ¿y le declara su amor EN VIVO?

"El Reventonazo de la Chola" no solo fue testigo del último encuentro como pareja de Christian Domínguez y Pamela Franco, sino también, tuvo como invitados a Robotín y Robotina. Karelys Molina estuvo como participante del concurso "Super Star 2 del Reventonazo" y tras una serie de pruebas, fue elegida como ganadora.

Curiosamente y por "casualidades" de la vida, el encargado de otorgar el premio fue el popular Robotín. Alan Castillo, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad y le dedicó unas tiernas y emotivas palabras a su expareja, demostrando así que todavía no la olvida.

"De verdad te felicito Karellys Molina, 'Robotina'. Siempre me ha encantado tu fuerza para salir adelante", sostuvo Robotín. De inmediato, el público asistente empezó a pifearlo y a recordarle que la mujer de "hojalata" ya está haciendo su vida distante a él.

"Ella ya se dio cuenta", "ya fue ya", "no va a volver a caer", "por las puras te esfuerzas", "ya encontró alguien mejor", le gritaron a Robotín. Ante tanto "roche", el artista optó por no decir nada más, causando la risa de los presentes.